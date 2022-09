Le Parti communiste chinois va modifier sa constitution lors du congrès d'octobre

L'agence de presse d'État Xinhua a déclaré vendredi que le Politburo a discuté d'un projet d'amendement de la constitution du parti lors d'une réunion présidée par Xi, sans préciser les changements.

On s'attend largement à ce que Xi rompe avec les précédents lors du congrès qui débute le 16 octobre et obtienne un troisième mandat de cinq ans à la tête du parti, cimentant son statut de dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao Zedong, fondateur de la République populaire.

La constitution du parti a été modifiée pour la dernière fois en 2017 afin de consacrer la "Pensée de Xi Jinping sur le socialisme avec des caractéristiques chinoises", une décision qui a renforcé la position de Xi.

Selon les observateurs politiques, une possibilité est un amendement qui raccourcirait l'idéologie en "Pensée Xi Jinping", rehaussant sa stature à celle de la "Pensée Mao Zedong".

Un autre changement possible, qui serait également considéré comme une élévation du pouvoir de Xi, serait de consacrer les "Deux Établissements", une expression récente qui signifie que le parti établit Xi comme son "noyau" et ses idées comme principes directeurs.

Moins probable, certains experts ont suggéré que la constitution pourrait rétablir la position primordiale du président du parti, qui a été abolie en 1982.

La constitution du parti ne peut être modifiée que lors du congrès qui se tient une fois tous les cinq ans.