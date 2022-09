Steve Bannon se rendra jeudi pour faire face à l'acte d'accusation de New York

Les accusations surviennent plus d'un an et demi après que Trump ait gracié Bannon dans les dernières heures de sa présidence, le dispensant d'une affaire de fraude fédérale.

Bannon, 68 ans, et trois autres hommes avaient été accusés en août 2020 d'avoir fraudé les donateurs dans le cadre d'une collecte de fonds privée de 25 millions de dollars, connue sous le nom de "We Build the Wall", pour aider à construire le mur emblématique de Trump le long de la frontière américano-mexicaine.

Bannon a plaidé non coupable à l'acte d'accusation fédéral, notamment aux accusations de détournement de près d'un million de dollars pour des dépenses personnelles. Mais son acte d'accusation a été rejeté après que Trump l'ait gracié.

Le nouvel acte d'accusation de Bannon est émis par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg.

L'affaire pourrait refléter certaines parties de l'affaire fédérale concernant le mur, bien que ce ne soit pas clair car l'acte d'accusation n'a pas encore été descellé, a déclaré une personne familière avec l'affaire.

Les grâces présidentielles couvrent les charges fédérales et n'interdisent pas les poursuites au niveau des États.

Bannon devrait comparaître jeudi devant un tribunal de l'État de New York à Manhattan.

Il est inculpé moins de deux mois après avoir été reconnu coupable d'outrage au Congrès pour avoir défié une citation à comparaître d'une commission de la Chambre des représentants enquêtant sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Dans une déclaration faite mardi soir, M. Bannon a qualifié l'affaire new-yorkaise de "rien de plus qu'une instrumentalisation politique partisane du système de justice pénale."

L'enquête de l'État sur Bannon a commencé sous le prédécesseur de Bragg, Cyrus Vance.

Bragg a également hérité de l'enquête de Vance sur la société éponyme de Trump, la Trump Organization, qui, avec le directeur financier de longue date Allen Weisselberg, a été accusée de violations fiscales en juillet 2021.

Weisselberg a plaidé coupable en août à diverses accusations fiscales, et la Trump Organization fait face à un procès dont le début est prévu en octobre.

Bannon ne serait pas le premier ancien allié de Trump inculpé à la fois dans un tribunal fédéral et d'État.

En mars 2019, Vance a porté des accusations de fraude contre l'ancien président de la campagne Trump, Paul Manafort, qui étaient similaires aux accusations pour lesquelles Manafort avait été condamné par un tribunal fédéral et condamné à 7 ans et demi de prison.

Mais un juge de New York a rejeté les accusations neuf mois plus tard parce qu'elles équivalaient à une double incrimination, ou à juger quelqu'un deux fois pour la même conduite.

Trump a gracié Manafort en décembre 2020.

La double peine ne s'applique peut-être pas à l'affaire Bannon, car il n'a jamais été jugé pour les accusations fédérales.

Le chef de la campagne des murs, Brian Kolfage, a plaidé coupable en avril à des accusations de complot de fraude électronique et de fraude fiscale, et attend sa sentence.

Un autre défendeur, Andrew Badolato, a également plaidé coupable pour ce stratagème, tandis qu'un juge a déclaré en juin un vice de procédure dans le cas du dernier défendeur, Timothy Shea.

M. Bannon s'est fait le champion du populisme de droite "L'Amérique d'abord", y compris une opposition farouche aux pratiques d'immigration existantes, qui est devenu la marque de fabrique de la présidence de M. Trump.

Il dirige maintenant le podcast populaire "War Room", et accueille souvent des invités qui nient que Trump a perdu l'élection de 2020 au profit de Joe Biden.