Huddled Group PLC - portefeuille de marques de commerce électronique basé à Nottingham - change de nom pour devenir Let's Explore Group PLC suite à l'acquisition de Huddled Group Ltd à la fin du mois dernier et à l'approbation des actionnaires lundi. L'activité commerciale de Huddled est Discount Dragon, une entreprise de commerce électronique direct axée sur la vente de produits de consommation rapide de marque, principalement des produits d'épicerie sèche et en conserve et des boissons. L'entreprise élargie conserve également son activité de divertissement à domicile, qui comprend les produits "Immersive Learning" sur le thème "Let's Explore", ainsi que le casque de réalité virtuelle "Vodiac".

Cours actuel de l'action : 2,05 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 15

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.