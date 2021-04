LEVI STRAUSS : bat le consensus et relève ses prévisions

Levi Strauss a publié un bénéfice au premier trimestre de son exercice 2021 (clos fin février) de 143 millions de dollars, soit 35 cents par action, après 153 millions, ou 37 cents par action, un an plus tôt. Le BPA ajusté s'établit quant à lui à 34 cents (-15%), dépassant ainsi largement le consensus FactSet qui visait 24 cents. Les ventes ont reculé de 13% à 1,306 milliard de dollars, mais font elles aussi mieux qu'attendu, et ce malgré la fermeture d'un tiers des magasins en Europe et de 15% dans le reste du monde.



Le plus célèbre fabricant de blue jeans a également annoncé le paiement d'un dividende de 6 cents par action au second trimestre.



Enfin, la société de prêt-à-porter a relevé ses perspectives de chiffre d'affaires pour le premier semestre de l'exercice 2021, misant sur une croissance de 24 à 25 % sur un an, ainsi que son estimation de BPA ajusté, qui devrait se situer entre 41 et 42 cents.