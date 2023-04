La valeur du jour à Wall Street - Levi Strauss : les investisseurs voient rouge sur la marge

L'action Levi Strauss chute de 14,78% à 15,36 dollars, le célèbre fabricant de blue jeans ayant déçu au niveau de sa rentabilité. Au premier trimestre, clos fin février, la marge brute est ressortie à 55,8% en baisse de 360 points de base tandis que les analystes anticipaient en moyenne 56,8%. La rentabilité de Levi Strauss a été pénalisée par l'augmentation du coût de la main-d'œuvre et des matières premières, mais aussi par l'impact négatif des changes.



Le bénéfice net a, lui, baissé de 41% à 115 millions de dollars, soit 29 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 34 cents, pour un consensus Refinitiv de 32 cents. Les ventes ont progressé de 6% sur un an, à 1,689 milliard de dollars, contre 1,623 milliard attendu par Wall Street. Elles ont augmenté de 9% à taux de change constants.



Pour 2023, la firme basée à San Francisco a confirmé ses projections. Elle vise un chiffre d'affaires de 6,3 à 6,4 milliards de dollars (consensus de 6,31 milliards), en croissance de 1,5% à 3%, ainsi qu'un BPA ajusté de 1,3 à 1,4 dollar (consensus à 1,33 dollar).



Levi Strauss a précisé qu'il anticipait une amélioration du niveau de ses stocks au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre et qu'ils seraient en ligne avec la croissance des ventes en fin d'année.