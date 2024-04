Levi Strauss & Co a annoncé la nomination de Gianluca Flore au poste de vice-président exécutif et directeur commercial, à compter du 29 juillet. Sous la responsabilité de Michelle Gass, présidente-directrice générale, Gianluca Flore rejoindra l'équipe de direction de l'entreprise et sera responsable des opérations commerciales de la marque Levi?s® sur tous les canaux mondiaux, y compris les magasins, le commerce électronique et la vente en gros. Flore apporte plus de 20 ans d'expérience commerciale internationale dans le secteur de l'habillement de luxe et du style de vie.

Il rejoint LS&Co. après avoir travaillé pour Burberry, où il a été nommé directeur commercial en 2021, supervisant cinq régions et un réseau de plus de 400 magasins. Avant cela, il a occupé le poste de président de la société pour les Amériques et l'excellence mondiale de la vente au détail, dirigeant l'expansion et la productivité de l'empreinte de la marque sur le marché de la vente au détail, et élevant la distribution et le positionnement à travers le commerce de gros.

Flore a également occupé des postes de direction au sein du groupe de luxe Kering, notamment en tant que PDG de Brioni, où il a mis en place un modèle commercial rentable pour la marque, et chez Bottega Veneta, où il a conduit des augmentations de revenus à deux chiffres dans les canaux de vente en gros et de vente au détail. Flore est titulaire d'un BBA et d'un certificat de troisième cycle de l'université LUISS de Rome, en Italie, ainsi que d'un certificat de troisième cycle de la London School of Economics.