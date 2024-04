Levi Strauss & Co. est une société d'habillement. La société conçoit et commercialise des jeans, des vêtements décontractés et des accessoires connexes pour hommes, femmes et enfants sous les marques Levi's, Signatureby Levi Strauss & Co, Denizen, Dockers et Beyond Yoga. L'entreprise exerce ses activités dans trois secteurs géographiques : les Amériques, l'Europe et l'Asie : Les Amériques, l'Europe et l'Asie. Elle conçoit, commercialise et vend directement ou par l'intermédiaire de tiers et de licenciés des produits comprenant des jeans, des pantalons décontractés et habillés, des hauts, des shorts, des jupes, des robes, des vestes, des chaussures et des accessoires connexes pour les hommes, les femmes et les enfants dans le monde entier. Les produits de la société sont vendus dans plus de 110 pays à travers le monde par l'intermédiaire d'une combinaison de chaînes de magasins, de grands magasins, de sites en ligne et d'une empreinte mondiale d'environ 3 200 magasins de détail et shop-in-shops. En dehors des États-Unis, les grands magasins, les détaillants spécialisés, les magasins franchisés ou dédiés à d'autres marques et les shop-in-shops constituent ses principaux canaux de distribution.

Secteur Habillement et accessoires