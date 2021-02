Les Ulis, le 10 février 2021 à 7h00

LEXIBOOK : ACCELERATION DE LA CROISSANCE AU T3 (+18.4%). T4 ATTENDU EN FORTE PROGRESSION. PERSPECTIVES DE REX ET RN EN FORTE HAUSSE SUR L’EXERCICE.

Un T3 dynamique malgré les confinements. CA: +18.4% à 13.8M€.

Croissance de 13 % du chiffre d’affaires en cumul sur 3 trimestres par rapport à T1-T3 2019/2020.

Essor des ventes sur les robots Powerman, les jouets éducatifs et sur les produits à licence.

Développement soutenu sur le e-commerce et à l’international.

Plan d’économies toujours en vigueur.

Forte croissance du CA attendue au T4.

REX et RN attendus en nette progression sur l’exercice.

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (non audité) pour la période close le 31 décembre 2020 (période du 1er avril au 31 décembre).

Chiffre d’affaires consolidé (M€) 2019/2020 2020/2021 Var 1er trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 2,61

0,95

1,66 2,85

1,32

1,53 +9,2 %



2éme trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 7,13

2,65

4,48 7,53

2,43

5,10 +5,6%







3éme trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 11.62

0.2

11.42 13.76

0.75

13.01 +18,4%







Total 9 mois 21,36 24,14 +13%

L’activité a été très dynamique sur le troisième trimestre malgré les confinements dans plusieurs pays européens : le chiffre d’affaires global du trimestre ressort en hausse de 18.4%. Le chiffre d’affaires cumulé sur les trois premiers trimestres ressort en croissance de 13%.

Le Groupe a bénéficié des moteurs suivants pour générer cette croissance :

L’engouement sur ses nouveaux produits, notamment les robots Powerman, les jouets éducatifs, les consoles et les talkies-walkies.

La très forte croissance des ventes sur le e-commerce grâce à une politique adaptée de mise en avant de ses produits et une organisation logistique sans faille.

Le succès des produits sous licence avec notamment la Reine de Neiges, Spiderman, Pat’ Patrouille et les nouvelles licences Super Mario et Baby Shark.

Le développement des ventes à l’international, notamment au UK, en Italie, en Scandinavie et en Europe de l’Est.

Perspectives

La croissance du CA continue de s’accélérer sur le dernier trimestre fiscal grâce aux nombreux réassorts de la distribution après les excellentes sorties caisses réalisées à Noël, et au rythme toujours soutenu des ventes sur le web. Sur l’exercice fiscal complet, la croissance du CA et de la marge associée, couplée au plan d’économies toujours en vigueur, permettra logiquement au Groupe de réaliser un résultat d’exploitation et un résultat net en très forte progression par rapport à l’année précédente.

Le Groupe a par ailleurs dévoilé à la distribution internationale ses nouveautés par vidéo cette année en lieu et place des salons internationaux, générant ainsi une économie supplémentaire de l’ordre de 250K€. La collection 2021 comporte plusieurs nouveautés prometteuses sous ses marques propres. Les gammes sous licence seront aussi renouvelées et le Groupe annoncera prochainement la signature d’une nouvelle licence majeure pour compléter son portefeuille. Lexibook met cette année particulièrement l’accent sur le développement international de ses ventes et s’attend donc à un exercice dans la lignée de 2020-21 pour 2021-22.

Calendrier financier 2020/2021

- RESULTATS ANNUELS 2020-2021 : le 30 juin 2021

A propos de Lexibook

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de loisirs : Propriétaire de 43 marques déposées, LEXIBOOK est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licence. Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour plus d’informations sur la société Lexibook : www.lexibook.com.

Contacts

LEXIBOOK David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com

