LEXIBOOK : EXTENSIONS DE CONTRAT DE LICENCES AUX USA

La société LEXIBOOK annonce avoir conclu avec Viacom International et Warner l’extension de ses contrats de licences européens pour les territoires de ventes américain et canadien.

Les propriétés concernées sont des licences iconiques mondialement connues et à fort potentiel : Pat’ Patrouille, Batman et Harry Potter. L’extension porte sur l’ensemble des distributeurs américains et sur une partie des catégories pour lesquelles le Groupe dispose des droits en Europe.

Ces nouveaux partenariats prometteurs s’inscrivent dans le cadre de la politique de développement du Groupe au niveau international et marquent une étape importante pour son développement sur les marchés américain et canadien. Lexibook est actuellement en négociations avancées sur d’autres partenariats de licences qui seront dévoilés dès leur signature.

Calendrier financier 2022/2023

Résultats annuels au 31 mars 2023 : le 30 juin 2023

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 mars 2023 : le 30 juin 2023

A propos de Lexibook

Lexibook®, propriétaire de plus de 40 marques enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®, Chessman®, Cyber Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour en savoir plus : www.lexibook.com et www.decotech-lights.com.

Contacts

LEXIBOOK David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com

