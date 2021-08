Les Ulis, le 13 Août 2021 à 7H00

LEXIBOOK : LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE SUR L’EXERCICE 2020-21 S’AMPLIFIE. LE CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2021-2022 EST EN HAUSSE DE 78,2 %, GRACE A LA FORTE PROGRESSION DES VENTES SUR INTERNET ET A L’INTERNATIONAL.

Croissance de 78.2 % du chiffre d’affa ires par rapport à T1 2020-2021 malgré d es tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret.

Essor des ventes sur les nouveaux jouets , les jeux de société et l es produits à licence .

Effet accru de la digitalisation : accélération des ventes sur internet et à l’international depuis la France .

Portefeuille de commandes en croissance soutenue laissant augurer un exercice fiscal en progression à 2 chiffres.

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (non audité) pour la période close le 30 juin 2021 (période du 1er Avril au 30 Juin).

Chiffre d’affaires consolidé (M€) 2020/2021 2021/2022 Var 1er trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 2,85

1,32

1,53 5,08

1,31

3,77 +78,2 %







Total 3 mois 2,85 5,08 +78,2%

Après un dernier trimestre fiscal 2020-21 très dynamique, le premier trimestre 2021-22 ressort en croissance de 78.2%. Les produits stars ont continué à performer, à l’image des ordinateurs d’échecs Chessman, des jouets éducatifs, des jeux de société et des produits électroniques sous licence, notamment La Reine des Neiges, Spiderman, Pat’ Patrouille, Super Mario... Les nouveautés du rayon « Permanent » de jouets participent aussi à cette tendance positive dans les enseignes spécialisées et les hypermarchés. La croissance est localisée sur le CA non FOB, Lexibook ayant livré les clients sur son stock grâce à une excellente anticipation des besoins. Pour autant, l’activité FOB (CA facturé directement depuis HK sur des livraisons FOB HK par containers complets) se montre également très positive et aurait dû croître également dans une proportion similaire au CA domestique si les clients FOB n’avaient pas subi des retards d’embarquement des produits liés aux tensions sur le fret maritime depuis l’Asie. Ce chiffre d’affaires se reportera donc sur les mois de Juillet et Août.

Perspectives

Le Groupe réussit un excellent début d’exercice grâce au développement rapide des ventes web et de la croissance de ses ventes à l’international. De belles nouveautés seront dévoilées dans les prochaines semaines et le carnet de commandes est actuellement nettement supérieur à l’an passé. Les référencements sur les enseignes internationales ayant déjà finalisé leurs sélections de Noël sont satisfaisants et Lexibook devrait globalement à nouveau augmenter sa visibilité dans les catalogues de fin d’année. Le Groupe renouvèlera par ailleurs ses campagnes de publicité télévisée sur la fin d’année sur des nouveautés phares. Ces éléments auront un effet positif sur le niveau d’activité du Groupe, attendu pour la troisième année consécutive en croissance à 2 chiffres, sous réserve toutefois que les tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret ne s’aggravent pas, ce qui ne semble pas être le cas aujourd’hui.

Les charges fixes restant globalement stables, le Groupe anticipe donc un nouvel exercice de croissance de la rentabilité.

Calendrier financier 2021/2022

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021-2022 : le 15 novembre 2021

Résultats semestriels au 30 septembre 2021 : le 30 novembre 2021

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021-2022 : le 15 février 2022

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021-2022 : le 13 mai 2022

Résultats annuels au 31 mars 2022 : le 30 juin 2022





A propos de Lexibook

Lexibook®, propriétaire de plus de 40 marques enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®, Chessman®, Cyber Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour en savoir plus: www.lexibook.com et www.decotech-lights.com.

Contacts

LEXIBOOK David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com

