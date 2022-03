Les Ulis, le 30 Mars 2022 à 7H00

LEXIBOOK : RENOUVELLEMENT ET EXTENSION DU CONTRAT DE LICENCE AVEC DISNEY.

Lexibook annonce que son accord de licence international avec The Walt Disney Company est reconduit pour 3 ans. Cet accord couvre toutes les franchises les plus reconnues au monde, dont notamment la Reine des Neiges, Disney Princesses, Spiderman, Avengers, Disney Cars, Mickey, Minnie…

Le contrat de licence inclut pour la première fois de nouveaux territoires sur lesquels le Groupe compte s’implanter rapidement, notamment les zones asiatique, y compris la Chine, et sud-Américaine.



Grâce à cet extension, Lexibook va pouvoir proposer ses gammes sur de nouvelles zones géographiques porteuses et générer un relai de chiffre d’affaires rémunérateur.

Cet accord apporte ainsi au Groupe Lexibook une visibilité sur son volume d’activité pour les 3 prochaines années au minimum, et ouvre de nouvelles perspectives de croissance rentable.

Calendrier financier 2021/2022

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021-2022 : le 13 mai 2022

Résultats annuels au 31 mars 2022 : le 30 juin 2022

A propos de Lexibook

Lexibook®, propriétaire de plus de 40 marques enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®, Chessman®, Cyber Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour en savoir plus: www.lexibook.com et www.decotech-lights.com.

