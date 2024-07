Courtabœuf, le 08 juillet 2024 à 7H00

LEXIBOOK : RÉSULTATS ANNUELS 2023-24 CONFORMES AUX ATTENTES : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL À 58,6M€ (+14,4%). REX ET RN EN CROISSANCE RESPECTIVEMENT À +6,0M€ ET À +5,0M€ GRACE A UNE CONJONCTION EXCEPTIONNELLE DE FACTEURS POSITIFS. PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES POUR L’EXERCICE 2024-25 MALGRÉ INCERTITUDES SUR L’IMPACT DES COUTS DE FRET ET DES PARITÉS DE CHANGE ET SUR LA CONSOMMATION.





Chiffre d’affaires annuel : un exercice fiscal historique après 4 années de croissance. Sur l’exercice fiscal complet qui était en croissance de 13,3% en 22-23, le CA progresse encore de 14,4% à 58,6M€ vs 51,2M€ un an plus tôt.





Dans un contexte d’appréciation de l’euro vs l’USD de l’ordre de 3.6% en 1 an, et d’une diminution des coûts de fret très significative, les marges du Groupe ont logiquement progressé dans la mesure où Lexibook a réussi à maintenir ses tarifs, voir à les augmenter de manière ciblée et a continué à lancer des nouveautés à forte rentabilité. La marge 4 nets retraitée sur l’exercice ressort ainsi à un niveau de 38.6% vs 34.0% l’année précédente, en progression de 5.2 M€ vs N-1.

Campagne de publicité digitale massive : 1.5 milliard d’impressions cumulées sur les produits Lexibook.

REX : +6,0 M€, en croissance de 40.0%, grâce à la progression des volumes et de la marge et malgré l’investissement publicitaire.

EBITDA : +7,5 M€, vs +4,7 M€ en N-1. En croissance de 58,8%.

Résultat financier, -0,2 M€ vs -0,9 M€, grâce à la variation favorable des taux de change.

RN : +5,0 M€, vs 3,0 M€ sur FY22-23.

Le Groupe est passé en position de trésorerie nette à hauteur de 2.0 M€ à la clôture, contre un endettement financier net de 6.4 M€ l’année précédente. Cette variation résulte principalement du remboursement des dettes court termes (- 1.227 K€), de la variation de l’affacturage (- 961 K€) et de la variation nette de trésorerie (+6.209 k€).

Les fonds propres incluant le résultat de l’exercice 2023-2024 s’établissent à 17 M€, un niveau historiquement haut pour le Groupe.

Exercice 2024-25 attendu en légère croissance sur l’activité en fonction de la consommation qui pourrait être impactée par l’instabilité politique internationale. Résultat d’exploitation et résultat net attendus en baisse en raison de la hausse des coûts de fret et de la dégradation des parités de change.

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui ses états financiers annuels pour l’exercice clos au 31 mars 2024. Ces états financiers ont été arrêtés par le Directoire le 13 juin 2024. Les comptes sont audités.

En K€ 31 MARS 2024 31 MARS 2023 Variation % Chiffre d'affaires net 58 621 51 237 +14,4% Marge brute 35 086 27 951 +25,5% EBITDA 7 459 4 697 +58,8% Résultat d'exploitation 5 951 4 251 +40,0% Résultat net 4 992 3 042 +64,1%

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook, a commenté : « Après 4 années consécutives de croissance, le Groupe signe à nouveau une année satisfaisante en progression grâce au développement des ventes en ligne et au succès des nouveautés sur la période. Nous avons renforcé la notoriété de la marque au niveau international grâce à une campagne de communication digitale sans précédent, générant plus d’un milliard et demi d’impressions. Financièrement, le Groupe est plus solide et a les moyens de ses ambitions : les fonds propres atteignent un niveau historiquement haut à 17M€ et le gearing se réduit malgré la hausse d’activité. L’exercice fiscal 2024-25 démarre aussi sur une belle dynamique, nous sommes donc optimistes sur la nouvelle année fiscale, malgré des niveaux de parité et de fret moins avantageux que l’année passée. »

En K€ 31 MARS 2024 31 MARS 2023 Variation

% Chiffre d'affaires net 58 621 51 237 14,4% Coût des marchandises vendues -23 535 -23 286 1,1% Marge brute 35 086 27 951 25,5% Services extérieurs -17 374 -14 848 17,0% Taxes (hors impôt société) -25 -93 -73,4% Frais de personnel -6 185 -4 965 24,6% Autres produits et charges d'exploitation -5 551 -3 794 46,3% Résultat d'exploitation 5 951 4 251 40,0% EBITDA 7 459 4 697 58,8% Coût de l'endettement net -451 -432 4,4% Intérêts nets sur les contrats de location -31 -31 0,0% Autres produits et charges financiers 296 -483 -161,2% Résultat financier -186 -946 -80,3% Résultat courant avant impôt 5 765 3 306 74,4% Impôt sur le résultat -773 -263 193,7% Résultat net 4 992 3 042 64,1%

Chiffre d'affaires et marge :

L’année fiscale 2023-24 est particulièrement satisfaisante pour le Groupe Lexibook. Les choix stratégiques s’avèrent payants et ont permis de poursuivre une dynamique positive de croissance rentable. Le Groupe a ainsi enchainé 5 années consécutives de croissance sur les années 2019 à 2024. L’activité est restée porteuse grâce aux nouveaux produits à fort potentiel, aux licences phares en portefeuille et à l’explosion des ventes digitales en France et à l’international. Au global sur l’exercice, le chiffre d’affaires s’est clôturé à un niveau historique jamais atteint par Lexibook à 58.6M€ (+14,4%). Le CA FOB (CA facturé directement depuis HK sur des livraisons FOB HK par containers complets) est en léger repli mais est largement compensé par la progression du CA non FOB, témoignant de l’engouement pour les produits du Groupe par la distribution internationale.

Sur l’année fiscale complète, la France représente 34% du CA. L’international (hors Europe) augmente de 6 à 10% du CA et bénéficie d’un potentiel important.

En termes de produits, la progression des ventes est tirée par les jouets, l’horlogerie, les instruments de musique et les talkies-walkies grâce aux nouveautés sur les marques propres du Groupe et aux produits sous licence. Les produits à licence ont également contribué à cette croissance, tant sur les licences existantes dynamiques comme La Reine des Neiges, Pat Patrouille, Spiderman que sur les nouvelles licences comme Super Mario, Miraculous, Barbie, Wish et Stitch.

Enfin, la digitalisation du Groupe porte ses fruits : les ventes digitales sont en forte progression (environ 30% de croissance entre 2022 et 2023) tant en France que sur les différents marchés, notamment grâce à une campagne de marketing digitale massive et d’envergure européenne sur les nouveautés du Groupe.

Dans un contexte d’appréciation de l’euro vs l’USD de l’ordre de 3.6% en 1 an, et d’une diminution des coûts de fret significative, les marges du Groupe ont logiquement progressé dans la mesure où Lexibook a réussi à maintenir ses tarifs, voire à les augmenter de manière ciblée et a continué à lancer de nombreuses nouveautés à forte rentabilité. La marge brute sur l’exercice ressort ainsi à un niveau élevé de 60.0% vs 54.6% l’année précédente, en progression de 7.2 M€ vs N-1 et après une progression de 4,3 M€ l’année précédente.

Le tableau ci-dessous présente la marge brute, la marge brute retraitée des impacts de change qui sont inclus dans le résultat financier et d’éléments exceptionnels inclus dans la marge brute et la marge 4 nets après participations publicitaires et royalties :

Notes 31 MARS 2024 31 MARS 2023 Chiffre d'affaires net 58 620 967 51 236 987 Coûts d'achat des produits vendus -23 534 525 -23 285 934 Marge brute 35 086 442 27 951 053 Taux de marge brute 59,9% 54,6% Impact net de change 22 331 147 -401 341 Marge brute retraitée 35 417 589 27 549 712 Taux de marge brute retraitée 60,4% 53,8% Participations publicitaires 8 240 944 6 524 906 Royalties 4 548 335 3 619 083 Marge 4 nets retraitée 22 628 310 17 405 723 Taux de marge 4 nets retraitée 38,6% 34,0%

La progression de la marge brute se retrouve partiellement sur la marge 4 nets retraitée qui se monte à 22,6 M€ vs 17,4 M€ un an plus tôt compte tenu des investissements publicitaires accrus et de la légère augmentation de la part des produits sous licence dans le chiffre d’affaires total.

EBITDA :

L’EBITDA, résultat avant impôts, intérêts financiers, dépréciations et amortissements, est en augmentation de 58,8% pour s’établir à 7,5 M€ vs 4,7 M€.

Résultat d’exploitation :

Profitant d’une dynamique positive, Lexibook a renouvelé une campagne publicitaire digitale internationale majeure qui a généré à nouveau plus d’un milliard d’impressions digitales en 1 an sur ses produits sur la zone EMEA, étendue en fin d’année 2023 pour la première fois aux USA, offrant à la marque une notoriété inégalée. Les dépenses publicitaires totales incluant les participations publicitaires auprès des clients augmentent ainsi sensiblement de 747 K€ et atteignent 7.3 M€ vs 6.5 M€ en N-1. Les services extérieurs restent à un niveau élevé de 17,4 M€, essentiellement du fait des dépenses publicitaires accrues et des prestations logistiques liées à la croissance du volume d’activité.

Les charges de personnel progressent de 1,2 M€ essentiellement du fait de bonus provisionnés au regard de la hausse d’activité et de l’embauche de quelques salariés.

Les autres charges d’exploitation sont en augmentation (1.6 M€), notamment du fait de l’augmentation des charges de royautés de 0.9 M€ liée à la hausse d’activité en raison de l’amélioration nette des provisions clients/fournisseurs cette année et des dépenses de publicité pour soutenir la consommation des produits et la notoriété des marques du Groupe.

Finalement, grâce à la progression de la marge et malgré un investissement publicitaire conséquent réalisé au cours de l’année fiscale, le résultat d’exploitation du Groupe progresse plus vite que l’activité et atteint 6.0 M€ contre 4.3 M€ en N-1.

Résultat financier :

L’amélioration du résultat financier de 759 K€ trouve sa source principalement dans la variation du résultat net de change sur l’évolution des parités USD/EUR, à hauteur de 732 K€. Malgré la hausse d’activité, le coût de l’endettement est en augmentation de seulement 30 K€ du fait de l’optimisation de l’utilisation des lignes de financement court terme, principalement en raison de l’évolution favorable du BFR grâce à la baisse significative du niveau de stocks. Le Groupe a également bénéficié pour la première année de revenus financiers liés au placement de sa trésorerie sur des comptes à terme après la saison de Noël.

Les impôts de la période représentent une charge de 772.8 K€ liée à des variations de valeur des actifs d'impôt différés pour 195.8 K€ et à des provisions IS à payer pour 577 K€.

Dans ce contexte, le résultat net consolidé au 31 mars 2024 se porte à 4.992 M€ contre 3.042 M€ au 31 mars 2023.

Niveau de stock et d’endettement

Grâce à une gestion rigoureuse des approvisionnements et à des efforts de déstockage dans le contexte de croissance de l’activité, le niveau de stocks, en valeur nette de dépréciations, ressort en baisse de 5 M€ des stocks en France entre 2023 et 2024 compensée pour 1,5 M€ par du stockage aux USA pour favoriser le développement des ventes sur le continent. Le niveau de stocks diminue ainsi à 11,9 M€ au 31 mars 2024 vs 15,5 M€ au 31 mars 2023.

Le taux de dépréciation moyen est à 12.2 % au 31 mars 2024 versus 6.6 % au 31 mars 2023.Ce taux moyen ressort en hausse afin de permettre au Groupe de conserver un stock sain et en-dessous de son objectif de 25% du CA.

Le Groupe a remboursé un total de + 1 255, K€ pour le Prêt Pour l’Innovation de la BPI, les emprunts auprès du GIAC, de VATEL et le PGE.

Les fonds propres incluant le résultat de l’exercice 2023-2024 s’établissent à 17 M€, un niveau historiquement haut pour le Groupe.

Le Groupe est passé en position de trésorerie nette à hauteur de 2.0 M€ à la clôture, contre un endettement financier net de 6.4 M€ l’année précédente. Cette variation résulte principalement du remboursement des dettes court termes (- 1.226,61 K€), de la variation de l’affacturage (- 961 K€) et de la variation nette de trésorerie (+6.208,92 k€).

Après déduction des fonds de garantie relatif à l’affacturage s’élevant à 576 k€ sur N-1, l’endettement net du groupe ressort à – 2.042 K€ au 31-03-2024 vs + 5.834 K€ au 31-03-23.

Perspectives 2024-2025

Le Groupe a présenté ses collections 2024 à la distribution internationale et l’accueil des nouveautés a été positif. Les référencements pour la campagne de Noël 2024 sont encourageants et permettent d’envisager un nouvel exercice 2024-25 dans la lignée de 23-24 si toutefois l’instabilité politique internationale ne vient pas perturber la consommation. Le carnet de commandes laisse entrevoir un niveau d’activité en croissance par rapport à l’année dernière sur le T1 2024-25. Lexibook espère donc pouvoir continuer sur sa lancée cette année.

Plusieurs renouvellements de contrats de licence expirant dans les prochains mois sont en cours de négociation sur les contrats actuels et le Groupe ambitionne de les étendre sur de nouvelles zones. Néanmoins, le Groupe voit l’émergence de nouveaux concurrents sur les territoires où il intervient et tente de consolider ses positions pour asseoir son leadership. Aux USA, Lexibook rencontre une concurrence féroce avec des acteurs puissants et implantés de longue date, ce qui complique l’extension des contrats de licences sur la zone, ralentit la croissance du Groupe et augmente les risques localement.

La parité Euro vs dollar américain est moins favorable sur le premier semestre fiscal. Les conditions de fret international se sont également nettement dégradées en raison de la crise du transport maritime en mer rouge. Ceci allonge les délais de livraisons et impacte les coûts de revient sur les produits du Groupe et affectera les marges du Groupe si elles se maintenaient au niveau actuel ou se dégradaient à nouveau.

Le changement de direction financière créé des retards dans la confirmation des lignes bancaires pour la saison et le renouvellement des lignes pour 2025, une partie des lignes venant à échéance sur le second semestre 2024. Le Groupe envisage de restructurer ses lignes bancaires pour les prochains exercices.

