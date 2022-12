Les Ulis, le 2 décembre 2022





La nouvelle génération d’enceintes lumineuses en 3D pour toute la famille !





Ref : BTD80series

Lexibook innove sur le segment audio pour enfants et lance 4 nouvelles enceintes en 3D dotées des meilleures technologies, pour plus de praticité, plus de fun et toujours plus de musique !

Enceinte Bluetooth® aux incroyables effets lumineux

Quoi de mieux que d'écouter votre musique ou vos histoires favorites aux côtés de votre personnage préféré ?

USB ou Bluetooth, l’enfant pourra l’utiliser à sa guise et l’emporter partout avec lui !

Facile à utiliser et très légère, son design super mignon permettra à l’enfant de l’utiliser également en élément de décoration ! Fun, la figurine s’illumine même au rythme de la musique lorsqu’on appuie dessus !

Une longue autonomie pour l’emporter partout avec soi !

Dites adieu aux piles grâce à ces enceintes équipées d’une batterie longue durée rechargeable via USB-C (câble inclus) !

Disponible en Pat’ Patrouille, La Reine des Neiges, Spider-Man ou encore Harry Potter elle n’attend plus que vous !

Découvrir la vidéo : https://youtu.be/0whY6xBJ2lo

Les BTD80series seront disponibles dans les magasins spécialisés à partir d’octobre 2022, au PVPC 39.99€ TTC

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com

© Lexibook Contact – Delphine LE LAN - 01 73 20 20 24 - rpfr@lexibook.com

