Lexibook Linguistique Electronic System : Découvrez Powerman® Kid, le nouveau robot de Lexibook® !

Les Ulis, Jeudi 22 Octobre 2020

Découvrez Powerman® Kid, le nouveau robot de Lexibook® !





Fort du succès de Powerman®, Lexibook continue d'innover sur le segment des robots ludo-éducatifs et la famille s'agrandit avec Powerman® Kid, le robot qui parle Français et Anglais !

POWERMAN® KID, le robot éducatif bilingue !

POWERMAN® KID est un robot parlant Français et Anglais

avec un contenu éducatif très riche, plein de fonctionnalités

amusantes et plus de 450 quiz et interactions !

Ses yeux expressifs laissent deviner son humeur et il est

programmable grâce à sa télécommande à joystick: des

enchaînements de mouvements peuvent être créés en

musique pour générer de nouvelles danses.

Des activités de culture générale et pour apprendre

l’Anglais.

Le robot contient 6 thématiques de quiz différentes: les

mots, les nombres et les phrases à trouver du Français à

l’Anglais, et des quiz de culture générale sur les instruments

de musique, les animaux ou encore les lieux par exemple !

Un véritable conteur.

Grâce au « Générateur à Histoires », le robot peut créer

jusqu’à 10.000 histoires, pour un résultat souvent loufoque

et toujours très amusant ! Il raconte aussi des blagues et les

célèbres fables De La Fontaine.

Référence: ROB90FR / PVPC: 59,99€

Disponible à partir d’octobre 2020









À retrouver à la télévision et dans les magasins de jouets !

Une campagne de communication viendra soutenir le lancement de POWERMAN® KID sur différents supports, en digital, en publicité presse et TV du mois d’octobre jusqu’à Noël. Il sera distribué en exclusivité par PicWicToys, Maxi Toys, King Jouet, JouéClub, Jouets Sajou et la Grande Récré.

Découvrez la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=DQfwKnSiAOc





À propos de Lexibook® :

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme iParty®, Decotech®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Tablet Phone®, Lexitab®, FlashBoom®, CrossLander® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .

Pièce jointe