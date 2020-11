Lexibook Linguistique Electronic System : Découvrez les nouveaux venus de la gamme des animaux gonflables Lexibook® !

Les Ulis, le 12 novembre 2020

Découvrez les nouveaux venus de la gamme des animaux gonflables Lexibook® !

Un adorable poney sauteur gonflable et une magnifique licorne encourageront vos enfants à se dépenser, aussi bien en intérieur qu’en extérieur, grâce à leur design 2-en-1 avec une housse en peluche amovible.





Lexibook® lance sa dernière nouveauté dans le segment des jeux d’extérieur : les animaux sauteurs gonflables avec housse en peluche amovible ! Une housse toute douce recouvre les animaux, et peut s’enlever facilement afin d’être nettoyée. Un concept innovant et unique, grâce auquel les enfants peuvent rebondir sur leur poney ou licorne en intérieur comme en extérieur, avec ou sans housse.

Des animaux gonflables avec des housses en peluche toutes douces pour rebondir pendant des heures !

Le poney et la licorne permettent aux enfants de jouer en intérieur et en extérieur grâce au système de housse en peluche amovible ! La housse est très facile à enlever grâce à son système de fermeture éclair. Le jouet peut donc être utilisé tout le temps, peu importe la météo.

Les animaux sauteurs peuvent être gonflés en moins d’une minute grâce à la pompe manuelle incluse avec le jouet. Tout le matériel nécessaire est donc déjà inclus dans la boîte.





Les enfants peuvent rebondir en toute sécurité, grâce aux animaux gonflables stables et résistants !

Le poney et la licorne sont extrêmement stables grâce à leurs quatre pattes. Ils sont fabriqués dans une matière robuste, conçue pour un usage en extérieur. Les animaux gonflables peuvent par ailleurs soutenir un poids allant jusqu’à 50 kg. Quant à la hauteur du siège, elle se situe à environ 28cm, permettant une assise ergonomique et confortable pour l’enfant. Les enfants sont donc en toute sécurité lors de l’utilisation du jouet, et peuvent ainsi s’amuser pendant des heures.

Découvrez notre vidéo : https://youtu.be/f0D9S8LimfU

Référence: BGP050 (version poney) et BGP050UNI (version licorne)

PVPC: 29,99€ / Disponible dès maintenant









Ces produits sont en vente dans l’ensemble des réseaux de distribution et sur www.lexibook.com

À propos de Lexibook® :

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme iParty®, Decotech®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Tablet Phone®, Lexitab®, FlashBoom®, CrossLander® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .

