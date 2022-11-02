Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Lexibook Linguistique Electronic System
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ALLEX   FR0000033599

LEXIBOOK LINGUISTIQUE ELECTRONIC SYSTEM

(ALLEX)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:29 02/11/2022
1.950 EUR   -1.12%
18:15Lexibook Linguistique Electronic System : Document AMF CP. 2022DD869537
PU
18:15Lexibook Linguistique Electronic System : Document AMF CP. 2022DD869536
PU
20/10Lexibook Linguistique Electronic System : Document AMF CP. 2022DD867380
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésSociétéFinancesDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Lexibook Linguistique Electronic System : Document AMF CP. 2022DD869536

02/11/2022 | 18:15
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD869536

02 novembre 2022

FR0000033599 - DD153937

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

AYMERIC LE COTTIER, PRESIDENT DU DIRECTOIRE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LEXIBOOK

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 31 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.8900 Euro

VOLUME : 10 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.8900 Euro

VOLUME : 10 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Lexibook SA published this content on 02 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 November 2022 17:14:06 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur LEXIBOOK LINGUISTIQUE ELECTRONIC SYSTEM
18:15Lexibook Linguistique Electronic Sys : Document AMF CP. 2022DD869537
PU
18:15Lexibook Linguistique Electronic Sys : Document AMF CP. 2022DD869536
PU
20/10Lexibook Linguistique Electronic Sys : Document AMF CP. 2022DD867380
PU
27/09Gay-Lussac Microcaps : "Nous sommes prêts à mettre des cycliques en portefeuille"
ZB
05/09Lexibook Linguistique Electronic Sys : Document AMF CP. 2022DD859352
PU
05/09LEXIBOOK LINGUISTIQUE ELECTRONIC SYSTEM : Déclarati..
CO
10/08LEXIBOOK LINGUISTIQUE ELECTRONIC SYSTEM : Convocati..
CO
29/07Lexibook : inquiétudes sur les marges, le titre baisse
CF
29/07Lexibook : T1 2022-23 fiscal en croissance de 36.4% grace a la progression des ventes en f..
GL
29/07LEXIBOOK LINGUISTIQUE ELECTRONIC SYSTEM : Chiffre d..
CO
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur LEXIBOOK LINGUISTIQUE ELECTRONIC SYSTEM
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 45,2 M 44,7 M -
Résultat net 2022 3,74 M 3,70 M -
Dette nette 2022 6,88 M 6,79 M -
PER 2022 9,31x
Rendement 2022 -
Capitalisation 15,3 M 15,1 M -
VE / CA 2021 0,69x
VE / CA 2022 0,92x
Nbr Employés 56
Flottant 69,3%
Graphique LEXIBOOK LINGUISTIQUE ELECTRONIC SYSTEM
Durée : Période :
Lexibook Linguistique Electronic System : Graphique analyse technique Lexibook Linguistique Electronic System | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LEXIBOOK LINGUISTIQUE ELECTRONIC SYSTEM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Aymeric Le Cottier Chairman-Management Board
Emmanuel Le Cottier General Director
David Martins Director-Administration, Finance & Human Resources
Luc Le Cottier Chairman-Supervisory Board
Gérard Abadjian Vice Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LEXIBOOK LINGUISTIQUE ELECTRONIC SYSTEM-54.09%15
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.-23.37%284 063
SK NETWORKS COMPANY LIMITED-19.42%627
MERRY ELECTRONICS CO., LTD.-15.04%543
JNTC CO., LTD.-38.24%188
SMART SHARE GLOBAL LIMITED-51.26%184