Lexibook Linguistique Electronic System est le n° 1 français de la conception et de la commercialisation de produits électroniques de loisirs intelligents. L'activité du groupe s'organise autour de 2 familles de produits : - produits électroniques : notamment traducteurs et dictionnaires électroniques, assistants personnels, calculatrices, ordinateurs éducatifs, produits audio et vidéo, téléphones et tablettes, talkies-walkies, horlogerie et stations météo ; - jouets et jeux : jeux (musicaux, interactifs, de premier âge et préscolaires), jouets d'éveil, consoles de jeux, robots, jeux de société, jeux d'extérieur, jeux créatifs, etc. La fabrication des produits (produits de marque propre, sous licence et sous marques distributeurs) est assurée par des sous-traitants implantés en Asie. Les produits sont commercialisés auprès de la grande distribution, de magasins spécialisés, de la vente par correspondance, de chaînes de télé-achat, de groupements d'achats et de sociétés de vente en ligne. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (96,9%) et de services (3,1%). 61% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Téléphones et appareils portatifs