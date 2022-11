Lexibook Linguistique Electronic System : anticipe un chiffre d'affaires record à fin 2022

Lexibook accuse un repli de 6,39% à 2,80 euros après avoir dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 36,7% par rapport à l'année précédente, ressortant à 20,38 millions d'euros. Au cours du mois écoulé, l'action a rebondi de plus de 40%. Son résultat d'exploitation a progressé de 18,8% et atteint 2,40 millions d'euros. Le résultat net du fabricant de produits électroniques de loisirs, en recul de 35,1% par rapport à l'an passé, s'établit à 1,24 million d'euros.Le troisième trimestre 2022-2023, qui était déjà en hausse de 58,8% l'an passé est attendu en légère croissance , et laisse augurer un chiffre d'affaires record pour le groupe au 31 décembre 2022.Lexibook a fait part d'une croissance généralisée sur toutes les familles de produits les plus rentables et des produits sous licence grâce aux "classiques" mais aussi grâce aux nouvelles licences signées, notamment Super Mario, Miraculous et Harry Potter.Compte tenu de sa stratégie de fabrication anticipée, Lexibook a indiqué pouvoir assurer ses livraisons de fin d'année dans de bonnes conditions. Cette logistique optimisée couplée à des ventes solides permettra au Groupe d'atteindre ses objectifs. Le retournement très récent de la parité euro vs dollar pourrait, si elle se confirmait, contribuer à améliorer sensiblement le résultat financier.Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook a commenté : " Nous sommes à nouveau très satisfaits de la performance de Lexibook sur son premier semestre fiscal. La demande sur les produits reste soutenue et le groupe a su sécuriser ses approvisionnements pour y répondre".Lexibook publiera le 15 février 2023 son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre 2022-2023.