Lexibook Linguistique Electronic System : Une nouvelle génération de produits audio (NEW)

Les Ulis, le 19 mars 2021

Une nouvelle génération de produits audio Lexibook pour les enfants

Lexibook transforme le segment audio pour enfants avec deux nouveaux modèles dotés des meilleures technologies issues du monde adulte, pour plus de praticité, plus de fun et plus de musique.

Enceinte Bluetooth® Lecteur CD

Le lecteur CD reste un incontournable plebiscité par les enfants comme les parents. En exclusivité chez Lexibook, il renait désormais avec le Bluetooth, pour se connecter sans-fil aux smartphones et tablettes. Il offre ainsi le meilleur des deux mondes, avec la possibilité de profiter de sa collection de CD audio, tout en devenant une enceinte Bluetooth ultra-robuste et portable grâce à sa poignée rétractable. Aussi, des effets lumineux multicolores ont été ajoutés afin de créer des ambiances de folie pour toute la famille.

Disponibles dans de nombreux styles et licences:

Pat' Patrouille (RCD109PA), La Reine des Neiges (RCD109FZ), Spider-Man (RCD109SP), Licorne (RCD109UNI) et Animals (RCD109ANX) = PVPGC 59€99. A retrouver dans la grande distribution, les magasins spécialisés, les sites de e-commerce et sur www.lexibook.com

Mon 1er Lecteur Karaoké Bluetooth®

Lexibook complète son offre de karaokés enfant avec un nouveau modèle doté d'une batterie rechargeable pour dire adieu aux piles. La batterie permet de profiter de plusieurs heures d'autonomie et se recharge simplement via USB. Super pratique, un compartiment à l'arrière permet de ranger le câble de recharge et d'y cacher ses secrets.

Cette enceinte karaoké possède aussi toutes les connectiques du moment : connexion sans-fil Bluetooth ainsi que des ports pour brancher une clé USB, une carte micro SD et des écouteurs.

2 micros sont inclus, avec des effets de voix hilarants et la possibilité de s'enregistrer en chantant sur sa musique préférée. Enfin, pour que la magie soit complète, le son s'accompagne d'effets lumineux multicolores.

Disponibles dans de nombreux styles et licences :

Pat' Patrouille (MP320PA), La Reine des Neiges (MP320FZ) et Licorne (MP320UNI) = PVPGC 59€99.

A retrouver dans la grande distribution, les magasins spécialisés, les sites de e-commerce et sur www.lexibook.com

A propos de Lexibook® :

Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s'explique par une stratégie d'innovation constante autour de produits à forte valeur ajoutée notamment dans l'audio haute qualité grand public, ce qui permet de tirer la croissance du groupe à l'international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd'hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde. Pour plus d'information, cliquer ici: www.lexibook.com.