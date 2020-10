Lexibook Linguistique Electronic System : ® se lance à pleine vitesse sur le marché des voitures télécommandées avec Crosslander® et Extreme Crosslander® !

Les Ulis, le 15 octobre 2020

Lexibook® se lance à pleine vitesse sur le marché des voitures télécommandées avec Crosslander® et Extreme Crosslander® !

Lexibook® se lance à pleine vitesse sur le marché des voitures télécommandées avec la création de la marque Crosslander®. Lumineuses et rechargeables, les deux premiers modèles Crosslander® et Extreme Crosslander® mettent à profit l’expérience de Lexibook sur les jouets électroniques pour offrir des courses extrêmes ! Découvrez la technologie du contrôle gestuel avec Extreme Crosslander® et les « flips » acrobatiques de Crosslander®.













Des courses extrêmes avec Extreme Crosslander® !

Extreme Crosslander®, c’est la voiture rechargeable qui se conduit avec le poignet ! Ses roues s’éclairent pour des cascades lumineuses impressionnantes. Ultra rapide, elle tourne à 360 degrés et avance dans toutes les directions : en avant, en arrière, et même sur les côtés grâce à au déplacement latéral permis par ses roues. En mode démonstration, profitez du spectacle et assistez à une succession de mouvements lumineux rythmés en musique. En position relevée tout-terrain ou en position basse pour faire des courses, Extreme Crosslander® est la voiture télécommandée parfaite quel que soit le terrain ou la surface. Enfin, sa batterie rechargeable assure un maximum de puissance !

A la pointe de la technologie grâce au contrôle gestuel !

Extreme Crosslander® possède 2 modes de contrôle différents : dirigez la voiture comme vous le souhaitez avec la télécommande ou bien utilisez le contrôle gestuel grâce au capteur de mouvements ! Le capteur de mouvements s’accroche sur le dos de la main et détecte la position de la main. Grâce au bracelet, vous pouvez conduire la voiture avec le poignet ! Accompagnez le mouvement de poignet d’un clic sur le bouton situé sur l’index pour passer de la position basse ou haute. Mode course ou tout-terrain, rien ne peut l’arrêter !

Regardez la vidéo officielle : https://www.youtube.com/watch?v=MtMFpXT8Buk





Référence: RC50

PVPC: 59,99€ / Disponible à partir d’octobre 2020

Crosslander®, la voiture programmable pour des cascades incroyables!

Cette voiture radio-télécommandée lumineuse et rechargeable possède 4 roues pivotant à 360 degrés pour avancer dans toutes les directions et faire des cascades démentes ! Grâce à ses roues tout-terrain et ses bras désarticulés, Crosslander® se déplace dans toutes les directions et fait volte-face contre les murs. Avec sa fonction programmation, la voiture se déplace selon vos séquences préprogrammées avec la télécommande. La télécommande 2-en-1 se porte soit sur le poignet comme une montre grâce au bracelet ajustable, soit avec les deux mains comme une télécommande classique. Enfin, sa batterie rechargeable lui confère puissance, vitesse et autonomie.

Regardez la vidéo officielle : https://www.youtube.com/watch?v=VnGNh1ghVFY







Référence: RC20

PVPC: 29,99€ / Disponible à partir d’octobre 2020





Ces produits seront disponibles à partir d’octobre 2020 et en vente dans l’ensemble des réseaux de distribution.

À propos de Lexibook® :

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme iParty®, Decotech®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Tablet Phone®, Lexitab®, FlashBoom®, CrossLander® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .

