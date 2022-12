Les Ulis, le 8 décembre 2022





Lexibook® dévoile sa nouvelle araignée radiocommandée ultra réaliste !

Envie de plonger dans l’univers d’Halloween ? Prenez les commandes de cette nouvelle tarentule et impressionnez vos camarades !

Lexibook® ne cesse d’élargir sa gamme d’animaux radiocommandés et innove en lançant cet incroyable arachnide ! Ses effets lumineux et son corps velus en impressionneront plus d’un !

Référence Lexibook : SPIDER01

Une araignée au design réaliste !

Interactive, elle effectue des mouvements fluides, ses 10 pattes articulées ainsi que ses yeux illuminés la rendent plus vraie que nature ! Sa grande taille en fera voir de toutes les couleurs à plus d’un !

Un contrôle immersif !

Sa télécommande intuitive, au design idéal pour une prise en main facile, dispose d’une haute fréquence permettant à son utilisateur de vivre une véritable expérience sensorielle et immersive !

Contrôlable dans toutes les directions : avant, arrière, droite et gauche, elle dispose d’une autonomie conséquente grâce à sa batterie incluse !

En cette période automnale, c’est le cadeau parfait pour les plus courageux qui aiment faire des farces à leurs proches !

Découvrez la vidéo YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=oqdaQA4iyrY

Un petit plus sur Lexibook®:

Lexibook®, leader européen des produits électroniques de loisirs sous licenses pour enfants, est propriétaire aujourd’hui de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech®, Crosslander®, etc. Grâce à ses licences fortes et internationales ainsi qu’à ses produits à forte valeur ajoutée, le groupe ne cesse de s’accroître. Ce succès s’explique également par une politique d’innovation qui permet de développer leur gamme de produits à l’international. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext : 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .

SPIDER RC sera disponible dès novembre dans l’ensemble de la distribution, au PVPC de 39.99 € TTC.

Pièce jointe