Les Ulis, le 9 décembre 2022





Lexibook® dévoile son nouveau réveil veilleuse football avec effets sonores !

A l’approche de la Coupe du Monde 2022, les passionnés du football seront comblés avec ce fabuleux réveil lumineux en forme de ballon !

Référence Lexibook : RL800FO

Un large choix de mélodies !

Ses nombreuses sonneries dynamiques ainsi que son mode vibreur, aideront les enfants à se réveiller de bonne humeur !

Disposant d’un design réaliste en forme de ballon, c’est l’objet de décoration indispensable pour les passionnés de football, surtout en cette période de coupe du monde !

Une veilleuse au design sportif !

Plus qu’un simple réveil, il possède également un mode veilleuse : le ballon de football s’illumine simplement en appuyant dessus !

L’affichage de l’heure avec rétro-éclairage permet de s’endormir sereinement et de se réveiller au côté d’un superbe ballon de foot.

S’endormir et se lever n’a jamais été aussi fun !

Un réveil 3 en 1 !

Disposant d’un large choix de mélodies inspirées de l’univers du football, l’utilisateur peut même régler le niveau du volume pour un réveil en douceur !

Facile à utiliser, l’enfant a juste à appuyer sur le dessus du réveil ou sur le ballon de foot pour éteindre l’alarme ou allumer la veilleuse et l’écran !

Fini les pannes de réveil grâce à sa longue autonomie !

RL800FO est dès à présent disponible dans l’ensemble de la grande distribution au PVPC de 34,99€.

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

