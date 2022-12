Les Ulis, le 5 décembre 2022

Lexibook élargit sa gamme éducative et dévoile son nouveau poster bilingue parlant Disney Princesses et Pat’ Patrouille !

Référence : JCMAT10DPi1

Référence : JCMAT10PAi1

Lexibook innove sur le segment éducatif pour enfants et lance 2 posters pour apprendre aussi bien l’alphabet que l’écriture en français et en anglais, tout en s’amusant aux cotés des Princesses Disney ou de la Pat’ Patrouille !

Un poster complet pour apprendre de façon ludique !

Cet abécédaire avec sons et images stimule les enfants dès le plus jeune âge ! Il possède de nombreux modes de jeu pour un contenu éducatif très complet. L’enfant se familiarise avec une langue étrangère et peut apprendre de manière ludique l’orthographe des mots, et l’alphabet tout en enrichissant son vocabulaire.

Ludique et interactif, il participe à l’éveil sonore et musical de votre enfant et les encourage à apprendre de façon autonome. Grâce à son joli piano inclus, l’enfant s’initie au monde de la musique.

Un poster interactif pour faciliter l’apprentissage !

De nombreuses fonctionnalités sont incluses avec des effets sonores permettent à l’enfant de s’immerger totalement dans son univers favori et de facilititer son apprentissage ! Avec ses 5 modes de jeu, l’enfant pourra :

Apprendre l’alphabet

Apprendre du vocabulaire

Retrouver un mot ou une lettre

Apprendre à épeler un mot

Faire des quiz d’écriture

C’est aussi l’accessoire idéal pour laisser place à la créativité de l’enfant grâce à son piano intégré. Il peut apprendre les notes de musique et s’amuser à composer ses propres mélodies !

L’accessoire à emporter partout avec soi !

Son design ingénieux aux couleurs attractives est très pratique et en fait un accessoire indispensable, facile à transporter !

Le format poster qui s’accroche au mur simplifie le jeu et l’apprentissage. Son design magnifique lui permet également d’être un joli élément de décoration de chambre et de plonger votre enfant dans l’univers de son héro favori !

Voir la vidéo : https://youtu.be/opjX0iVHZcQ

Les JCMAT10PAi1 et JCMAT10DPi1 seront disponibles dans l’ensemble de la distribution à partir de novembre 2022, au PVPC 29.99€ TTC

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc. Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com

Lexibook Contact – Delphine LE LAN - 01 73 23 23 23 - rpfr@lexibook.com

Pièce jointe