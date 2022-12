Les Ulis, 12 décembre 2022





Lexibook® étoffe sa gamme Crosslander® et il y en a pour tous les goûts !

Plutôt moto, tyrex ou voiture à rotation ? Faites le tour de la piste ! Lexibook® vous propose tous types de véhicules télécommandés pour amuser les enfants fans de cascades !

Une motocross au rythme effréné et aux cascades épatantes !

Cette motocross radiocommandée démarre au quart de tour ! Equipée d’une télécommande ergonomique au format inédit, les enfants pourront la contrôler avec une précision optimale !

Prendre les commandes de la Crosslander® moto, c’est devenir pilote cascadeur ! Avec une vitesse pouvant atteindre les 12 km/h, elle permet d’éprouver la sensation des dérapages ! Ses suspensions à ressort intégrales, ses effets lumineux et ses roues tout-terrain garantissent des courses entre amis toujours plus endiablées !

Une voiture surprenante qui se faufile de partout et dans tous les sens !

Contrôlable depuis sa télécommande, la Crosslander® Flip réalise d’innombrables figures grâce à la rotation 360° de ses 6 roues motrices inédites !

Il y a même un jet de vapeur à l’arrière qui peut s’activer pour une allure encore plus démente. Diffusant également de la musique et de nombreux effets de lumière, cette voiture fera ressentir l’euphorie de la course aux enfants !

Tous aux abris ! Le Tyrex arrive à toute vitesse !

Tout-terrain, ce dinosaure plus vrai que nature démarre au quart de tour et en fera trembler plus d’un !

Grâce à ses suspensions, son mécanisme de rotation 360° et sa longue autonomie, il accompagnera votre enfant partout pour des cascades de folie !

Réaliste, il crache même de la fumée par la bouche, se déplace en diagonale et peut rugir sur commande ! Ses nombreux effets sonores et lumineux le rendent d’autant plus stupéfiant !

Une voiture plus démente que jamais !

Avec ses pneus super adhérents, les enfants pourront la faire rouler sur tous les terrains, pour des heures de jeu ! Ses effets lumineux rendront ses figures à 360° encore plus spectaculaires et permettront même de jouer dans le noir !

Les RC18, RC45, RC57 et RC58 seront disponibles dès novembre dans l’ensemble de la distribution, aux PVPC respectifs de 49.99€TTC, 59.99€TTC, 79,99€TTC, 49.99€TTC.

Un petit plus sur Lexibook®:

Lexibook®, leader européen des produits électroniques de loisirs sous licenses pour enfants, est propriétaire aujourd’hui de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech®, Crosslander®, etc. Grâce à ses licences fortes et internationales ainsi qu’à ses produits à forte valeur ajoutée, le groupe ne cesse de s’accroître. Ce succès s’explique également par une politique d’innovation qui permet de développer leur gamme de produits à l’international. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext : 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .

