Lexibook® étoffe sa gamme de robots et dévoile POWERMAN® First, son nouveau robot interactif !

Fidèle à son ADN ludo-éducatif, Lexibook® innove et lance un nouveau robot destiné à amuser les enfants et les accompagner dans leur développement : POWERMAN® FIRST. Doté de nombreux effets sonores et lumineux, ce robot se déplace, joue de la musique, dance et est même programmable !

Référence : ROB16

Un robot agile et rigolo !

POWERMAN First est un robot interactif qui danse, joue de la musique, et se déplace dans toutes les directions grâce à sa télécommande.

Programmable, l’enfant développe sa logique en créant de nouvelles séquences de mouvements et de dance afin que ce fabuleux robot danse en rythme avec la musique !

Dansez et chantez avec POWERMAN FIRST pendant des heures !

Ce robot est le nouveau meilleur ami des enfants ! Grâce à son mode démonstration, il leur propose de nombreuses mélodies et danses pour encore plus de fun ! Interactif, il dispose également de nombreux effets sonores et lumineux ainsi qu’une grande variété de mouvements grâce à ses articulations flexibles !

Développer la logique et la prise de parole de votre enfant n’a jamais été aussi fun qu’avec POWERMAN FIRST !

Voir la vidéo : https://youtu.be/yieAAt2zoUs

ROB16 sera disponible dans l’ensemble de la distribution à partir de novembre 2022, au PVPC de 39,99€.

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com

© Lexibook

Contact – Delphine LE LAN - 01 73 23 23 23 - rpfr@lexibook.com

