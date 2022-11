Les Ulis, le 24 novembre 2022









Lexibook® étoffe sa gamme éco-responsable engagée dans l’apprentissage et le développement de l’enfant et lance une fantastique boîte à vocabulaire en bois bilingue (FR/EN) !

Inspirée de la méthode d’apprentissage Montessori, ce kit a été conçu pour aider l’enfant à développer sa coordination, sa dextérité tout en perfectionnant son vocabulaire ! Bilingue Français/Anglais, c’est le coffret idéal pour se familiariser avec les langues étrangères tout en s'amusant !

Référence Lexibook : EDU250i1

Un coffret complet pour apprendre de façon ludique !

Cette boîte de tri autour de 8 thématiques permet à l’enfant d’apprendre la classification des éléments tout en perfectionnant sa logique et son sens de l’observation.

En effet, celle-ci dispose de 8 plaques de classification sur les thèmes des fruits, des légumes, des animaux, de la plage, de l’école, des nombres, des vêtements ou encore des instruments, ainsi que 80 jetons !

Il y a les plaques avec de jolies images et, d’autres avec les mots correspondants à associer, ce qui lui permet de développer sa logique !

Un kit d’apprentissage au petit format à emporter partout avec soi !

Ce coffret complet d’activités est la future méthode d’apprentissage préférée des enfants et ce, dès le plus jeune âge !

L’enfant apprend simultanément le tri des formes ainsi que leur correspondance ! Il se familiarise également avec le vocabulaire essentiel aussi bien en français qu’en anglais.

C’est ainsi la manière parfaite pour lui d’apprendre les couleurs, de développer ses capacités motrices et sa dextérité ! Très simple d’utilisation, il permet également à l’enfant de développer ses sens et son autonomie !

Apprendre n’a jamais été aussi rigolo !

Voir la vidéo : https://youtu.be/1bPzxcufP1I

EDU250i1 sera disponible dans l’ensemble de la distribution à partir de novembre 2022 au PVPC 34.99 € TTC

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com

© Lexibook Contact – Delphine LE LAN - 01 73 20 20 24 - rpfr@lexibook.com

