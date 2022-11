Les Ulis, le 15 novembre 2022





Lexibook® étoffe sa gamme iParty® avec de nouvelles enceintes stéréo Bluetooth !

Lexibook® lance une paire de nouvelles enceintes avec micro offrant une performance sonore et des effets lumineux impressionnants. Ces nouvelles enceintes iParty bougent au rythme de la musique et peuvent même se synchroniser entre elles pour une ambiance stéréo !

Référence : BTS500Z

2 enceintes stéréo Bluetooth Iparty®

Ces 2 enceintes stéréo sont les accessoires indispensables pour profiter d’un son de qualité tout en animant vos soirées grâce aux nombreux effets multicolores ! Equipées de la fonction True Wireless Stereo, elles peuvent se synchroniser entre elles pour profiter d’un son stéréo !

Bluetooth, ces enceintes portables haute qualité fonctionnent avec tous les appareils compatibles, et s’emportent partout facilement grâce à leur grande autonomie d’utilisation.

Les enceintes aux multiples connectivités !

Ces enceintes disposent d’un micro pour chanter et faire des karaokés entre amis ou en famille, ainsi que de nombreux ports de communication pour une praticité optimale : une prise jack aux-in 3.5mm, ports USB et micro-carte SD.

Sa batterie rechargeable assure une importante autonomie et offre ainsi une totale liberté d’écoute !

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YsOSypQUwqU

Les enceintes stéréo BTS500Z seront disponibles dans les magasins spécialisés et en ligne à partir de novembre 2022, au PVPC respectifs 149.99€.

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .

© Lexibook

