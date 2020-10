Les Ulis, le 8 octobre 2020 à 7h00

Lexibook® innove sur le segment des jeux de société et lance les versions électroniques des grands classiques : une bataille navale parlante, le jeu du pendu revisité et un ordinateur d’échecs lumineux ! Ces jeux électroniques permettent d’enrichir le déroulement d’une partie avec des effets lumineux et sonores, et même de défier l’ordinateur en mode un joueur dans le cas de la bataille navale parlante et du jeu d’échecs.





Une bataille navale électronique pour des combats épiques en quatre langues!

Cette bataille navale offre une expérience de jeu unique et immersive grâce à sa fonction parlante et à ses effets sonores et lumineux ultra-réalistes. C’est le jeu interactif idéal pour apprendre les bases de la stratégie aux plus jeunes. Les sons réalistes de combat reflètent la situation du jeu (préparation, tirs, cible manquée, touchée, coulée) pour vivre intensément la bataille. Les joueurs pourront se plonger dans la peau d’un stratège menant ses bateaux à la victoire finale!

Se joue à 2 ou bien seul contre l’intelligence artificielle de l’ordinateur !

Pour une expérience de jeu complète, vous avez la possibilité de choisir de jouer à 1 ou 2 joueurs : vous pouvez jouer directement contre l’ordinateur ou défiez un ami ! La bataille navale interagira avec vous grâce à sa fonction parlante. Vous avez la possibilité de choisir la langue parlée (Français, Italien, Néerlandais ou Allemand). Le jeu est évolutif grâce à ses deux niveaux: le mode normal, ou le mode difficile dans lequel l’ordinateur ne précise pas quel navire est touché.

Découvrez notre vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NrvSNqT2qIg

Référence: GT2800 (FR/DE/IT/NL) & GT2800i1 (FR/EN/ES/PT) & GT2800i2 (CZ/PL/HU/SL)

PVPC: 29,99€ / Disponible à partir d’octobre 2020

Le pendu électronique : un jeu à la fois ludique et éducatif !

Le véritable pendu en version électronique pour des heures d’amusement en famille et entre amis ! À la fois ludique et éducatif : parfait pour développer ses réflexes mais aussi idéal pour enrichir son vocabulaire et devenir un champion de l’orthographe. Côté joueur : soyez le premier à deviner 10 mots et c’est gagné ! Côté maître : faites deviner les mots et déstabilisez votre adversaire ! De fantastiques effets lumineux et sonores guident les joueurs pendant le jeu, pour des parties endiablées. Le design ingénieux permet de tenir les scores, de ranger les jetons, de voir la bombe s’illuminer quand la fin du chrono approche et bien sûr de regarder les segments du pendu s’allumer !

Regardez notre vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1SBGyPQzwy8

Référence: JG800 / PVPC: 29,99€ / Disponible à partir d’octobre 2020

ChessLight®, l’ordinateur d’échecs aux pièces qui s’illuminent !

ChessLight® est le jeu d’échecs électronique idéal pour vous apprendre à jouer ou vous perfectionner aux échecs. Doté de 64 niveaux de difficulté, il convient aux joueurs débutants, expérimentés et professionnels (niveau de performance de l’ordinateur : ELO 1800). Son plateau de jeu sensoriel enregistre les déplacements lorsque vous appuyez sur la case d’origine et la case d’arrivée du coup. Grace à ses 64 diodes, les pièces translucides s’illuminent pour visualiser vos coups et ceux de l’ordinateur. Ses nombreuses fonctions vous offrent une interactivité de jeu inégalée et vous aide à progresser: fonction « hint » qui suggère un coup, mode « training » qui indique si le coup est bien joué, fonction « takeback » qui permet de revenir jusqu’à deux coups en arrière, fonction « multimove » pour arbitrer une partie entre deux joueurs.

Référence:LCG3000/ PVPC: 79,99€ / Disponible à partir d’octobre 2020





Ces produits seront disponibles à partir d’octobre 2020 et en vente dans l’ensemble des réseaux de distribution.

À propos de Lexibook® :

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme iParty®, Decotech®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Tablet Phone®, Lexitab®, FlashBoom®, CrossLander® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .

