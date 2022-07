Lexibook : inquiétudes sur les marges, le titre baisse

Lexibook a fait état vendredi d'une croissance de 36,4% de son chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé, tout en reconnaissant être exposé à une baisse de ses marges si la vigueur du dollar devait perdurer.



Le spécialiste des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants a généré un chiffre d'affaires consolidé de 6,9 millions d'euros sur son premier trimestre, allant du 1er avril au 30 juin, contre 5,1 millions d'euros un an plus tôt.



Il s'agit de son 13ème trimestre consécutif de croissance, souligne le groupe dans un communiqué.



Lexibook ajoute prévoir une nouvelle 'croissance à deux chiffres' pour son deuxième trimestre, laissant augurer un nouvel exercice de croissance rentable.



L'entreprise se dit néanmoins exposée à une baisse de sa marge au cas où le dollar américain devrait se maintenir durablement à ses niveaux actuels.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland rappellent que Lexibook réalise les deux-tiers de ses achats en dollars, contre environ 20% de son chiffre d'affaires.



'L'appréciation du dollar a donc un impact non négligeable sur les comptes de la société', souligne l'intermédiaire financier, qui abaisse en conséquence son objectif de sept à six euros, tout en restant à l'achat sur la valeur.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Lexibook se repliait de 4,8% suite à cette publication.



