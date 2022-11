RESULTATS S1 2022-23 : PROGRESSION DE 18.8% DU REX (+2.4 M VS +2 M SUR LE S1 2021-22), ET DE 14.1% DE L'EBITDA (+2.5 M VS +2.2 M) MALGRE UN EFFET DE BASE ELEVE. RESULTAT NET : +1.2 M VS +1.9M LIE A UN EFFET DE CHANGE DE -856 K. PERSP

Les Ulis, le 30 novembre 2022 à 07H00

RESULTATS S1 2022-23 : PROGRESSION DE 18.8% DU REX (+2.4 M€ VS +2 M€ SUR LE S1 2021-22), ET DE 14.1% DE L’EBITDA (+2.5 M€ vs +2.2 M€) MALGRE UN EFFET DE BASE ELEVE. RESULTAT NET : +1.2 M€ VS +1.9M€ LIE A UN EFFET DE CHANGE DE -856 K€. PERSPECTIVES FLORISSANTES POUR LA SUITE DE L’EXERCICE.

Chiffre d’affaires en progression de 36 . 7 % à 20 , 4 M€ au S1 vs 1 4 , 9 M€ grâce aux effets accélérateurs de la digitalisation du Groupe , aux nouveautés et à la progression des ventes en France et à l’international.

Croissance généralisée sur toutes les familles de produits les plus rentables et des produits sous licence grâce aux « classiques » mais aussi grâce aux nouvelles licences signées , notamment Super Mario, Miraculous et Harry Potter .

Début d’une campagne de publicité digitale européenne massive sur les nouveautés qui se prolongera jusqu’à Noël.

Progression de 31.3% de la marge brute à 10 640K€ vs 8 099 K€ un an plus tôt. Progression de la m arge 4 nets à 6 567 K€ vs 6 029 K€ sur le S1 2021-22, incluant un effet de change de -856 K€ et les coûts accrus des dépenses publicitaires et des royautés .

Hausse du r ésultat d’exploitation à + 2 402 K€ contre + 2 023 K€ (+ 18.8 %) en 20 20 /20 2 1 grâce à la progression du volume d’activité , au maintien de la marge à un niveau élevé et au maintien des charges fixes .

R ésultat net à + 1 247 K€ contre 1 923 K € au S1 20 20 /20 2 1 .

Perspectives florissantes pour la suite de l’exercice.





Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui ses états financiers semestriels non-audités pour le semestre clos au 30 Septembre 2022.





En K Euros - Données non auditées 30 SEPTEMBRE 2022 30 SEPTEMBRE 2021 Variation Chiffre d'affaires net 20 382 14 904 36,8% Résultat d'exploitation 2 402 2 023 18,8% Résultat net 1 247 1 941 -35,7%





Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook a commenté : « Nous sommes à nouveau très satisfaits de la performance de Lexibook sur son premier semestre fiscal. La demande sur les produits Lexibook reste soutenue et le Groupe a su sécuriser ses approvisionnements pour y répondre. L’arrivée de nombreuses nouveautés nous permet de développer le CA et de maintenir un niveau de marges élevé malgré un contexte particulièrement défavorable sur les parités €/US$. Grâce au contrôle strict des charges, le résultat d’exploitation et l’EBITDA progressent logiquement. Je suis donc très confiant sur le niveau d’activité sur cet exercice fiscal, qui est attendue à un niveau historique ».

Les chiffres clés

En k euros S1 2022/23 S1 2021/22 Variation

en % Chiffre d’affaires 20 382 14 904 +36,7% Marge brute* 10 640 8 099 +31,3% Marge brute en % du chiffre d’affaires 52,2% 54,3% Coûts opérationnels (8 238) (6 077) +35,5% Résultat d’exploitation 2 402 2 022 +18,8% Résultat d’exploitation en % du chiffre d’affaires 11.78% 13.5% Résultat financier (1 134) (190) +496,8% Impôt (21) 90 -123,3% Résultat Net 1 247 1 922 -35,1% Free Cash-Flow / Génération de trésorerie (4 399) (5 409) Dette nette (Dette financière – Trésorerie active) 16 931 10 537 +60,6% Capitaux Propres 10 805 7 170 +50,7%

*La marge brute est le chiffre d’affaires diminué des remises de fin d’année, des achats directs, des frais

accessoires sur achats et des dotations aux provisions sur stock

L’intégralité des états financiers pour le semestre clos le 30 septembre 2022 est disponible dans le rapport financier semestriel sur le site de Lexibook.

Un chiffre d'affaires à nouveau en progression

Au 30 septembre 2022, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 20,38 M€ contre 14,9 M€ au 30 septembre 2021, soit une progression de 36,7 % par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires progresse tant en FOB depuis HK en containers complets qu’en domestique depuis l’entrepôt central européen.

Le deuxième trimestre fiscal fait suite à 13 trimestres consécutifs de croissance, validant à nouveau les choix stratégiques positionnant le Groupe sur des segments porteurs. La consommation sur les produits du Groupe continue de progresser sur la quasi-totalité des segments, en particulier sur les jouets électroniques, les jouets musicaux et l’horlogerie. En terme géographique, la progression des ventes est également générale, la croissance du chiffre d’affaires étant particulièrement forte sur la France (+50%), l’Allemagne (+90%) et l’Italie (+84%).

Le groupe a amplifié sa campagne de communication digitale en Europe, qui préfigure une campagne massive sur le second semestre fiscal en publicité digitale, TV et Presse.

Les tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret ont été gérées par des achats anticipés et suffisants pour atteindre les objectifs fixés. En contrepartie d’un niveau de stocks temporairement plus élevé que sur les exercices précédents, le Groupe assure ainsi les livraisons des commandes de ses clients dans des conditions satisfaisantes. Cette logistique rôdée a permis à nouveau de réussir les implantations dans les linéaires, élément fondamental pour optimiser la saison de Noël.

Le tableau ci-dessous présente la marge brute, la marge brute retraitée des impacts de change qui sont inclus dans le résultat financier et d’éléments exceptionnels inclus dans la marge brute et la marge 4 nets après participations publicitaires et royalties :





30 SEPTEMBRE 2022 30 SEPTEMBRE 2021 Variation en % Chiffre d'affaires net 20 381 944 14 904 080 36,8% Coûts d'achat des produits vendus -9 741 197 -6 804 669 43,2% Marge brute 10 640 747 8 099 411 31,4% Taux de marge brute 52,2% 54,3% -3,9% Impact net de change -923 532 -67 463 1268,9% Marge brute retraitée 9 717 215 8 031 948 21,0% Taux de marge brute retraitée 47,7% 53,9% -11,5% Participations publicitaires 1 635 898 1 026 193 59,4% Royalties 1 514 515 977 002 55,0% Marge 4 nets retraitée 6 566 802 6 028 753 8,9% Taux de marge 4 nets retraitée 32,2% 40,5% -20,3%





La tendance inflationniste s’est poursuivie sur les matières premières, les composants et les coûts logistiques. Le Groupe effectue par ailleurs 100% de ses achats en US$ et revend l'essentiel de ses produits en euros ou en livres sterlings. Le dollar américain s’est apprécié fortement contre ces 2 monnaies (environ 16% d’évolution défavorable sur un an au 30/09/2022), Malgré cet environnement très défavorable sur les cours des devises, le Groupe a su conserver un niveau de marge brute élevé à 52.2%, en léger retrait de 2.1% vs N-1. Ce niveau de marge est rendu possible grâce à une révision des tarifs sur l’année 2022, au lancement de nouveautés à forte marge, et à un mix clients également favorable, en particulier grâce aux e-tailers et places de marchés. La marge brute retraitée des effets de change, qui avait progressé de 6.4 points en 2021 ressort ainsi à 47.7% sur le semestre vs 53.9% un an plus tôt. Cet écart s’amplifie sur la marge 4 nets retraitée compte tenu des investissements publicitaires accrus et de la légère augmentation de la part des produits sous licence dans le chiffre d’affaires total. Ceux-ci représentent en effet 59.5% du CA total sur le semestre vs 54.9% l’année précédente. Finalement, la progression de l’activité permet de générer sur le semestre une marge 4 nets retraitée de 6.566K€ vs 6.028K€ un an plus tôt.

Un résultat d’exploitation en nette progression.

Le résultat d’exploitation progresse de 18.8% et atteint 2,40 M€. Cette progression de 0,38 M€, trouve essentiellement sa source dans la hausse du volume d’activité, et témoigne des capacités du Groupe à protéger ses marges et contenir ses charges dans un contexte inflationniste et d’évolution très défavorable des effets de change sur ses coûts de production et d’acheminement.

Un résultat net à +1 247 K€ prenant en compte un impact de change de -856K€.

Le coût de l’endettement est en légère progression du fait des nouveaux financements obtenus et du niveau d’activité en hausse. Le résultat financier qui se dégrade de 944 K€, est principalement marqué par la variation du résultat net de change sur l’évolution des parités USD/EUR, à hauteur de -856 K€.

Les impôts de la période représentent une charge de 20,8 K€ liée à des variations de valeur des actifs d'impôt différés pour 504,7 K€ et à des provisions IS à payer pour 525,5 K€.

Au global, le résultat net consolidé au 30 septembre 2022 ressort à + 1 247 K€ vs + 1 922 K€ au 30 septembre 2021.

Bilan

Compte tenu du climat incertain sur les pénuries de composants et des tensions persistantes sur la chaine logistique, le Groupe a anticipé ses productions afin de sécuriser ses approvisionnements et ses livraisons de fin d’année.

Le niveau de stocks ressort ainsi à un niveau anormalement élevé à 25,4 M€ au 30 septembre 2022 vs 13,4 M€ au 30 septembre 2021. Ce niveau de stocks répond aux anticipations de productions nécessaires pour honorer les commandes et sécuriser les marges et permet au Groupe d’assurer des livraisons à ses clients dans de bonnes conditions.

L’endettement net ressort en hausse marquée de 11M€. Cette progression est directement corrélée à la hausse du niveau de stock souhaitée par le Groupe pour sécuriser ses livraisons de fin d’année. L'endettement net ressort à 16,93 M€ au 30 septembre 2022 contre 6,04 M€ au 31 Mars 2022. La variation de la dette nette résulte ainsi des facteurs suivants :

Le remboursement d’un total de 498,9 K€ pour les financements moyen terme dont elle dispose,

L’obtention de 3.5 M€ de financement MT additionnels sur la période,

Une hausse de l’affacturage de 3 488K€ en lien direct avec la progression de l’activité,

Une dégradation de la trésorerie à hauteur de 4.4M€.

Le taux de dépréciation moyen est à 4.1 % au 30 septembre 2022 versus 4.8% au 30 septembre 2021. Ce taux moyen ressort en baisse du fait de la présence en stock de nombreuses nouveautés et témoigne d’un stock sain.

Perspectives 2022-2023

Le T3 2022-23, qui était déjà en hausse de 58,8% en 2021-22 est attendu en légère croissance en 2022-23, et laisse augurer un chiffre d’affaires record pour le Groupe Lexibook au 31 Décembre 2022. L’activité du T4, trimestre traditionnellement le moins contributeur de CA, est attendue en baisse compte tenu d’un historique exceptionnel en 2022 en raison des rattrapages de livraisons effectués en janvier et février 2022 après la saturation des ports en fin d’année 2021. Au global l’activité sur l’exercice fiscal 2022-23 du Groupe Lexibook est attendue à un niveau inégalé jusqu’ici.

La campagne de publicité télévisée sur les robots Powerman est renouvelée sur toute la fin d’année en France, et le Groupe a également lancé une nouvelle campagne massive de publicité digitale en Europe pour promouvoir ses nombreuses nouveautés. Celle-ci a un effet d’accélérateur sur la consommation déjà très satisfaisante des produits Lexibook tant dans les enseignes traditionnelles que sur les clients internet.

Compte tenu de sa stratégie de fabrication anticipée, Lexibook assure ses livraisons de fin d’année dans de bonnes conditions. Cette logistique optimisée couplée à des ventes solides permettra au Groupe d’atteindre ses objectifs. Le retournement très récent de la parité euro vs dollar pourrait, si elle se confirmait, contribuer à améliorer sensiblement le résultat financier.

Au global, l’exercice 2022-23 sera donc à nouveau un bel exercice pour le Groupe Lexibook.

La collection 2023 est une nouvelle fois riche en nouveautés. Les premières présentations réalisées auprès de clients internationaux laissent augurer d’un niveau d’activité à nouveau soutenu pour l’exercice 2023-24.

Calendrier financier 2022/2023

Résultats semestriels au 30 septembre 2022 : le 30 novembre 2022

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022-2023 : le 15 février 2023

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022-2023 : le 15 mai 2023

Résultats annuels au 31 mars 2023 : le 30 juin 2023

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 mars 2023 : le 30 juin 2023





A propos de Lexibook

Lexibook®, propriétaire de plus de 40 marques enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®, Chessman®, Cyber Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour en savoir plus : www.lexibook.com et www.decotech-lights.com.

