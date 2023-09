LexinFintech Holdings Ltd. est une société de portefeuille. La Société fournit principalement des services de vente directe en ligne et des services de crédit à la consommation en ligne. La plateforme de crédit à la consommation en ligne de la Société, Fenqile, offre aux clients des prêts à tempérament personnels, des prêts à l'achat à tempérament et d'autres produits de prêt. Grâce à sa plateforme d'investissement en ligne, Juzi Licai, la Société appariera le financement des investisseurs individuels avec les prêts à la clientèle. La Société offre également une ligne de crédit Le Card à ses clients. La Société répond aux besoins de crédit des clients âgés de 18 à 36 ans en Chine.