LFTD Partners Inc. est impliquée dans le développement, la fabrication et la vente d'une variété de produits dérivés du chanvre, psychoactifs et de style de vie alternatif. La filiale de la société est Lifted Made (www.Urb.shop), Kenosha, Wisconsin, qui vend des produits cannabinoïdes dérivés du chanvre et d'autres produits psychoactifs et de style de vie alternatif sous ses marques phares Urb Finest Flowers et Silly Shruum. Sous ses marques phares Urb Finest Flowers et Silly Shruum, Lifted Made fabrique et vend des produits dérivés du chanvre et d'autres produits psychoactifs et de style de vie alternatif. Lifted Made fabrique et vend également des produits similaires dérivés du chanvre à des clients privés. Lifted Made vend ses marques de produits et les produits de ses clients de marque privée en ligne, principalement par l'intermédiaire de son site web. Lifted Made, par l'intermédiaire de Cali Sweets, LLC (Cali), fabrique et distribue les produits de vapotage jetables de Cali, sous la marque Koko Puffz, et les produits à base de gomme, sous la marque Koko Gummiez.

Secteur Tabac