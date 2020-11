Fortes déconvenues pour les batteries coréennes

Avec le rappel de 69 000 Chevrolet Bolt EV ce mois, pour cause d’incendie, General Motors se place en dernière victime des accidents dus aux batteries installées dans ses voitures, derrière Ford, BMW et Hyundai Motor. Et ces constructeurs ont un point commun, leurs fournisseurs sont sud-coréens.

Le pays du matin calme compte trois fabricants de batteries pour véhicules électriques : LG Chem, Samsung SDI et SK Innovation, et deux d’entre eux sont touchés par ces déconvenues. Dans la foulée des accidents très médiatisés et des rappels massifs de voitures, les autorités américaines ont conseillé aux détenteurs de VE de garer leurs montures loin de chez eux, jusqu’à résolution du problème. Et voilà sérieusement entamés la réputation et les revenus des fabricants.

Les actions de LG Chem ont chuté de 4% ce matin, celles de Samsung SDI de 2,7%.

Action du constructeur coréen LG Chem au 16 novembre 2020