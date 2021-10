GM vise à tirer profit des logiciels en élargissant sa gamme de véhicules électriques.

General Motors Co prévoit de se positionner comme une entreprise de plateforme technologique qui se concentre autant sur les logiciels que sur la fabrication de véhicules électriques lors de sa rencontre avec les investisseurs la semaine prochaine, notamment en révélant un déploiement prévu d'au moins 20 VE aux États-Unis au cours des prochaines années.

Le numéro un américain de l'automobile a indiqué qu'il parlerait mercredi de sa stratégie de croissance, de ses avantages en matière de VE et de plateformes logicielles, de ses activités dans le domaine des véhicules à conduite autonome et de la feuille de route financière correspondante, alors qu'il cherche à attirer de nouveaux investisseurs et à obtenir une valorisation plus proche de celle du leader du marché des VE, Tesla Inc. Un porte-parole a refusé de divulguer d'autres détails.

Les dirigeants de GM donneront un aperçu plus détaillé des plans de la société visant à dépenser 35 milliards de dollars jusqu'en 2025 pour les VE et les véhicules autonomes, et donneront des objectifs de croissance du chiffre d'affaires et de la marge bénéficiaire pour les cinq années suivantes, selon des personnes familières avec les plans, qui ont demandé à ne pas être identifiées.

"GM est passé d'un constructeur automobile à une société de plateforme et voici toutes les choses que vous pouvez faire avec cela", a déclaré l'une des sources.

"La question que vous devez vous poser est la suivante : verrons-nous un doublement des revenus ? Verrons-nous une expansion des marges ? C'est le genre de choses que vous allez voir sur une période de temps", a ajouté la personne. "Restez à l'écoute pour des chiffres assez impressionnants sur les revenus et l'expansion des marges".

L'an dernier, le chiffre d'affaires de GM s'est élevé à près de 122,5 milliards de dollars.

La stratégie de la directrice générale de GM, Mary Barra, qui a pris la tête de l'entreprise en 2014, a jusqu'à présent fait grimper le cours de l'action de la société d'une bande étroite autour de son prix d'introduction en bourse de 33 dollars en 2010 à près du double à un moment donné. L'action s'échangeait à environ 53 dollars vendredi.

L'événement de la semaine prochaine vise à persuader les investisseurs de valoriser GM (dont la capitalisation boursière est d'environ 75 milliards de dollars) davantage comme Tesla (762 milliards de dollars).

PLUS DE PICK-UP EV EN VUE

Mercredi également, GM dévoilera plus de détails sur ses projets de lancement de produits électriques, en plus du pick-up GMC Hummer, du fourgon de livraison EV600 et du crossover Cadillac Lyriq. Cela inclut les plans pour les versions électriques https://www.reuters.com/business/autos-transportation/gms-pickup-money-machine-gets-technology-tuneup-2021-09-09 des pick-up GM Chevrolet Silverado et GMC Sierra, respectivement fin 2022 et fin 2023, selon les sources et les prévisions de l'industrie fournies par AutoForecast Solutions (AFS).

Une partie de la journée des investisseurs consistera à indiquer quel pourcentage des ventes totales de véhicules de GM sera constitué de VE d'ici 2030, ont indiqué les sources. En janvier, le constructeur automobile s'est fixé pour objectif de vendre tous les nouveaux véhicules légers sans émissions de gaz d'échappement d'ici 2035.

En ce qui concerne les logiciels, GM discutera de ce que ses offres lui permettent de faire financièrement et de la manière dont cela rendra l'activité de la société de Détroit moins cyclique que les sociétés automobiles l'ont été historiquement, ont indiqué les sources.

La semaine dernière, GM a présenté l'image de marque de sa plate-forme logicielle, Ultifi https://www.reuters.com/article/us-gm-evs/gms-barra-accelerates-all-out-pursuit-of-global-ev-leadership-idUSKBN27Z2QI - qui sera disponible en 2023 - et a discuté de la mise en place d'une approche de type App Store pour rendre la plate-forme ouverte aux développeurs.

Les produits et services orientés logiciels sont essentiels pour que GM et les autres constructeurs automobiles maintiennent leurs marges bénéficiaires pendant la transition vers les véhicules connectés et électriques, mais cela obligera les entreprises à développer des compétences et une main-d'œuvre qui leur faisaient défaut par le passé.

GM expliquera également comment elle tirera parti de son partenariat avec LG Energy Solutions (LGES), une unité de LG Chem , pour la production de batteries Ultium et comment l'augmentation de la production de batteries permettra à l'entreprise de réduire ses coûts, a déclaré Ken Morris, vice-président de GM pour les VE et les AV, lors d'une conférence cette semaine. " Nous sommes vraiment en train de tricoter ensemble tous les éléments de notre stratégie de croissance ", a-t-il déclaré.

GM lancera au moins 20 nouveaux véhicules électriques aux États-Unis - principalement des pick-up, des SUV et des crossovers - jusqu'au début de l'année 2028, selon AFS, dont les données sont basées sur les informations de planification fournies aux fournisseurs par les constructeurs automobiles, et sont largement utilisées dans l'industrie.

Des détails plus concrets, y compris le calendrier, les prix et les volumes prévus des futurs VE, pourraient être essentiels pour séduire les investisseurs alors que GM fait face au rappel coûteux et dommageable https://www.reuters.com/business/autos-transportation/gm-recalling-73000-bolt-evs-cost-1-billion-halts-sales-2021-08-20 de la Chevy Bolt EV pour des incendies liés à la batterie.

Dans le même temps, les concurrents accélèrent leurs propres initiatives en matière de VE, notamment Ford Motor Co qui a annoncé cette semaine une campagne éclair de 11,4 milliards de dollars https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ford-sk-invest-114-bln-add-electric-f-150-plant-three-battery-factories-2021-09-27 avec son partenaire coréen SK Innovation, spécialisé dans les batteries.

Alors que GM a défini sa gamme de VE jusqu'à la fin de 2022, l'année suivante devrait voir le lancement d'au moins cinq autres modèles, dont le SUV GMC Hummer, la berline Cadillac Celestiq, qui devrait se vendre bien au-delà de 100 000 dollars, et le SUV Chevy Blazer, selon AFS.

Ensuite, GM prévoit de lancer cinq autres modèles de véhicules électriques en 2024, deux en 2026, deux en 2027 et un autre en 2028, selon AFS. Parmi les futurs modèles, on trouve des éditions entièrement électriques des SUV Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe et GMC Yukon, ainsi qu'un nouveau crossover Cadillac appelé Symboliq.

GM a l'intention de construire la plupart de ses futurs véhicules électriques dans cinq usines en Amérique du Nord : Orion Township et Detroit-Hamtramck dans le Michigan ; Spring Hill, Tennessee ; Ingersoll, Ontario, et Ramos Arizpe, dans l'état mexicain de Coahuila, a déclaré AFS. (Reportage de Ben Klayman et Paul Lienert à Détroit ; édition de Joe White et Matthew Lewis)