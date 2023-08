LG Chem Ltd est une société coréenne principalement active dans la fabrication de matériaux pétrochimiques. La société exerce ses activités dans cinq secteurs. Le secteur de la pétrochimie est principalement engagé dans la fabrication de matériaux de base qui sont principalement utilisés pour l'industrie pétrochimique, et les produits comprennent les résines de chlorure de polyvinyle (PVC), le polyéthylène basse densité (PEBD), le polystyrène (PS) et l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS). Le segment Battery Business se consacre principalement à la fabrication de batteries rechargeables pour les téléphones portables, les automobiles et les batteries de stockage. Le segment Advanced Materials Business fabrique principalement des matériaux optiques pour la fabrication de polariseurs, et des matériaux électroniques, notamment des matériaux pour écrans à cristaux liquides (LCD) et des matériaux pour cathodes. Le segment Life Science Business est actif dans le domaine de la biopharmacie. Le segment Common and Other fabrique et vend des agents de protection des cultures, des engrais et des semences.

Secteur Produits chimiques de base