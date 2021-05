Tesla : Des pourparlers avec le chinois EVE pour des batteries à bas coût

EVE Energy fabrique des batteries au phosphate de fer lithié (LFP), qui sont moins chères à produire car elles utilisent du fer au lieu du nickel et du cobalt, plus coûteux. Mais les batteries LFP offrent généralement une autonomie plus courte sur une seule charge que les batteries nickel/cobalt, plus utilisées.

EVE deviendrait le deuxième fournisseur de batteries LFP de Tesla après la société chinoise Contemporary Amperex Technology (CATL).

Les pourparlers sont avancés et la société basée à Palo Alto, en Californie, cherche à finaliser le partenariat au troisième trimestre, ont déclaré deux des personnes interrogées. EVE, cotée en bourse à Shenzhen, effectue des tests de phase finale de ses produits pour Tesla, a déclaré une autre personne. Les actions de l'entreprise chinoise de batteries ont bondi de plus de 10 % dans les échanges de l'après-midi de vendredi à la suite de l'article de Reuters sur les négociations.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré cette année que l'entreprise avait décidé de miser sur la technologie à cathode en fer pour les voitures de la gamme standard en raison de préoccupations concernant l'approvisionnement en nickel pour augmenter la production de batteries.

Des coûts en hausse

Ces discussions interviennent alors que Tesla doit faire face à une concurrence croissante de la part de ses rivaux chinois tels que Nio et Li Auto, ainsi qu'à une pression accrue sur les coûts.

Tesla a augmenté le prix de départ d'une berline Model 3 de gamme standard en Chine de 1 000 yuans (155 dollars) samedi, pour le porter à 250 900 yuans, en invoquant les fluctuations des coûts.

Des données ont montré cette semaine que les prix à la sortie d'usine en Chine ont augmenté à leur rythme le plus rapide en trois ans et demi en avril, alors que la deuxième plus grande économie du monde accélère.

Tesla est également confronté à une pression réglementaire croissante en Chine après des litiges avec les consommateurs sur la sécurité des produits et un examen minutieux de la façon dont elle traite les données.

La société utilise des batteries CATL et de la société sud-coréenne LG Chem pour ses voitures Model 3 et Model Y fabriquées en Chine. Depuis la fin de l'année dernière, CATL est le seul fournisseur de batteries LFP pour les voitures Model 3 fabriquées en Chine et dotées d'une autonomie standard.

L'une des sources a déclaré que Tesla pourrait commencer à utiliser les batteries LFP d'EVE dans les véhicules Model 3 et Model Y fabriqués en Chine dans les six prochains mois et qu'EVE avait accéléré sa production afin de se préparer à un éventuel partenariat.

EVE, qui fournit des batteries au fabricant chinois de VE Xpeng, a déclaré en mars qu'il avait également conclu des partenariats de fourniture de batteries avec BMW et Daimler.