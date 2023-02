Comme Musk, l'Indonésie, riche en nickel, a de grandes ambitions en matière de véhicules électriques

En trois ans seulement, l'Indonésie a signé plus d'une douzaine d'accords d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars pour la production de batteries et de véhicules électriques dans le pays avec des fabricants tels que Hyundai Motor, LG Group et Foxconn.

La prochaine étape est le mammouth Tesla Inc, le constructeur automobile le plus précieux au monde. Le président Joko Widodo a sorti le grand jeu pour convaincre le PDG Elon Musk de fabriquer des véhicules électriques ou des batteries dans le tentaculaire archipel d'Asie du Sud-Est.

"Je suis très confiant que cette industrie va se développer rapidement, va se développer très rapidement", a déclaré le président, populairement connu sous le nom de Jokowi, dans une interview la semaine dernière.

L'Indonésie dispose d'un total de 21 millions de tonnes de réserves prouvées contenant du nickel, selon l'U.S. Geological Survey. Cela représente près d'un quart des réserves mondiales.

Le pays a extrait 1,4 million de tonnes de nickel de janvier à novembre de l'année dernière, selon le Groupe d'étude international du nickel. C'est loin devant le deuxième plus grand producteur, les Philippines, qui ont extrait 290 000 tonnes au cours de la même période, et plus du double de la production de l'Indonésie, soit 606 000 tonnes en 2018.

Jokowi a interdit les exportations de minerai de nickel en 2020, mais a autorisé l'exportation de produits de nickel de plus grande valeur - obligeant les entreprises à traiter et à fabriquer sur place.

Les exportations indonésiennes de nickel transformé ont alors gonflé à plus de 30 milliards de dollars en 2022, contre environ 1 milliard de dollars en 2015.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'Indonésie devrait représenter la moitié de l'augmentation de la production mondiale de nickel entre 2021 et 2025, en raison de l'explosion de la demande de véhicules électriques. Chaque véhicule utilise jusqu'à 40 kg de nickel.

"Le gouvernement indonésien est en train de construire toute une chaîne de valeur pour desservir les usines de véhicules électriques", a déclaré Victor Chin, consultant principal de la société de conseil en métaux CRU.

"Il est donc logique que Tesla envisage l'Indonésie, à la fois pour une gigafactory et pour la fabrication de voitures", a-t-il ajouté.

L'objectif de Musk est de vendre 20 millions de véhicules électriques en 2030, soit plus de 15 fois plus que les 1,3 million de véhicules vendus par Tesla en 2022. Pour cela, il lui faudrait construire sept ou huit "gigafactories" supplémentaires - des installations qui produisent des batteries de voitures électriques à grande échelle - à raison d'une tous les 12 mois environ.

L'Indonésie a des objectifs tout aussi ambitieux - Jokowi a déclaré dans l'interview que les exportations de nickel peuvent être multipliées par 200 par rapport aux niveaux d'avant l'interdiction d'exportation, soit environ 1 milliard de dollars, si le pays parvient à construire l'écosystème des véhicules électriques. La société minière brésilienne Vale a prédit un bond de 44 % de la demande de nickel d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2022, en raison de la forte demande de batteries destinées aux véhicules électriques.

Jokowi n'a pas donné de calendrier pour la croissance des exportations mais a déclaré que l'Indonésie visait à établir une chaîne d'approvisionnement intégrée pour les batteries de véhicules électriques d'ici 2027.

Par ailleurs, l'Indonésie interdira également en juin les exportations de minerai de cuivre et de bauxite, tous deux utilisés dans la production de véhicules électriques.

STAKE PERSONNEL

L'interdiction d'exporter du nickel a été contestée par l'Union européenne auprès de l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC a statué en faveur de l'UE, mais l'Indonésie a fait appel.

Mais le succès de l'Indonésie a déjà incité d'autres pays à imiter ses pas, les Philippines prévoyant de taxer les exportations de minerai de nickel pour encourager les mineurs à investir dans la transformation.

Le développement de l'industrie en Indonésie est un projet de prédilection pour Jokowi. Il a pris sur lui de convaincre Musk d'investir en Indonésie, s'entretenant à deux reprises avec le chef de Tesla.

La semaine dernière, Jokowi a déclaré qu'il avait même proposé à Tesla une concession minière de nickel et des allègements fiscaux pour investir dans le pays, et qu'il était convaincu qu'un accord serait finalisé.

Bien que Tesla soit à la recherche de centres de fabrication supplémentaires, elle n'a pas fait de commentaires sur des plans fermes en Indonésie. La Corée du Sud, le Canada et le Mexique ont également tenté de séduire le constructeur automobile.

La société a signé des contrats d'approvisionnement en nickel d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars avec des entreprises en Indonésie, a déclaré un responsable gouvernemental.

Les investisseurs potentiels s'inquiètent notamment de l'impact environnemental de l'industrie minière du nickel et de l'utilisation du charbon en Indonésie pour la production d'électricité.

Le processus de fabrication du nickel adapté aux batteries des VE a une empreinte carbone élevée et produit des déchets que les écologistes craignent de voir déversés dans l'océan.

Pourtant, les constructeurs automobiles mondiaux investissent ou s'approvisionnent en Indonésie en raison des alternatives limitées et de la demande en plein essor, selon les analystes.

"Il n'y a pas assez d'expansion de la capacité de nickel en dehors de l'Indonésie. La part de la production indonésienne de nickel est passée de moins de 20 % à près de 50 % au cours des quatre dernières années", a déclaré Soni Kumari d'ANZ.

Même les acheteurs des marchés développés qui sont plus conscients des références en matière de durabilité seront obligés d'acheter en Indonésie, a déclaré Kumari.

"Comme la demande de nickel pour batteries continue de croître, les fabricants de batteries et d'automobiles ne peuvent pas ignorer les critiques selon lesquelles le nickel indonésien n'est pas assez écologique, alors que la majeure partie de la croissance future viendra d'Indonésie", a-t-elle déclaré.