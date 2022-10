Les investissements de Honda et LG Ohio bénéficieront d'un crédit d'impôt d'État de 71 millions de dollars

Mardi, les entreprises ont annoncé qu'elles s'engageaient à investir 3,5 milliards de dollars et à créer 2 200 emplois, mais ont précisé que l'investissement global devrait atteindre 4,4 milliards de dollars. Honda investit séparément 700 millions de dollars et crée 300 emplois pour réoutiller trois usines de l'Ohio afin de construire des VE et des pièces détachées.

Le département du développement de l'Ohio a déclaré que le crédit d'impôt pour la création d'emplois, d'une durée de 30 ans, est basé sur la performance et que l'entreprise doit respecter ses engagements en matière de création d'emplois et de masse salariale pour recevoir le crédit.

Le département a déclaré qu'il travaille également avec la législature de l'État de l'Ohio "pour investir 85 millions de dollars dans la modernisation des infrastructures locales d'eau et de transport afin d'assurer le succès du projet et d'en faire bénéficier les communautés locales".

Les incitations fiscales locales dont bénéficieront ces investissements ne sont pas claires.

En août, le Congrès américain a approuvé des milliards de dollars d'incitations fiscales et de subventions pour les constructeurs automobiles afin d'encourager une production accrue de VE et de batteries aux États-Unis. Il a également approuvé de nouveaux crédits d'impôt pour les consommateurs afin d'encourager la production nord-américaine de batteries et de VE.

Les deux entreprises prévoient de commencer la construction au début de 2023 et visent à achever la nouvelle installation à environ 40 miles (64 km) au sud-ouest de Columbus, Ohio, d'ici la fin de 2024.

L'usine vise à avoir une capacité annuelle d'environ 40GWh lorsqu'elle commencera la production de masse de batteries lithium-ion d'ici la fin de 2025.