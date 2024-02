LG Corp est une société holding basée en Corée qui s'occupe de la gestion de ses filiales. Les filiales de la société comprennent LG Electronics Inc. qui fabrique des produits électroniques grand public ; LG Chem Ltd. qui fabrique des produits pétrochimiques ; LG Uplus Corp. qui fournit des services de télécommunications sans fil ; LG CNS Co. qui fournit des services de conseil et de construction de systèmes informatiques ; S&I Corporation qui fournit des services d'exploitation et de gestion immobilière pour des bâtiments, des usines et autres ; LG Management Development Institute qui fournit des services d'éducation et de conseil en gestion, ainsi que LG SPORTS Ltd. qui exploite des clubs de football, entre autres.