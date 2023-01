Le fournisseur d'Apple Inc a affiché une perte d'exploitation de 876 milliards de wons (711,13 millions de dollars) pour le trimestre octobre-décembre, contre un bénéfice de 476 milliards de wons pour la même période un an plus tôt.

Cette perte a manqué la prévision moyenne de 797 milliards de wons de 10 analystes interrogés par Refinitiv SmartEstimate, qui privilégie les analystes les plus réguliers.

(1 $ = 1 231,8400 wons)