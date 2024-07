LG Display Co Ltd est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la vente de panneaux d'affichage. La société produit et vend des panneaux d'affichage pour les téléviseurs (TV), les téléphones intelligents, les moniteurs, les ordinateurs portables et les tablettes. La société détient des brevets sur les technologies d'affichage à cristaux liquides (LCD) et de diodes électroluminescentes organiques (OLED). En outre, la société fabrique des matières premières.