LG Electronics Inc est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits électroniques. La société exerce ses activités à travers sept segments. Le segment des appareils électroménagers et des solutions d'air (H&A) fournit des réfrigérateurs, des machines à laver, des climatiseurs, des fours à micro-ondes, des nettoyeurs et autres. Le segment Home Entertainment (HE) fournit des téléviseurs (TV), des moniteurs, des ordinateurs personnels (PC), des appareils audio et des vidéos. Le segment Communication mobile (MC) propose des équipements terminaux mobiles. Le segment LG Innotek Co Ltd (Innotek) et ses filiales fabrique des modules de caméra, des matériaux de substrat, des moteurs, des capteurs et des diodes électroluminescentes (DEL). Le segment Vehicle Component Solutions (VS) fournit des pièces automobiles. Le segment Business Solutions (BS) fournit des écrans d'information et des panneaux solaires. Le segment Other (Autres) s'occupe du traitement de l'eau et de la fabrication d'équipements.

Secteur Appareils électroniques