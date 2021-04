LG Electronics arrête la production et la vente de ses smartphones

Données financières KRW USD EUR CA 2021 69 245 Mrd 61,4 Mrd 52,2 Mrd Résultat net 2021 2 283 Mrd 2,03 Mrd 1,72 Mrd Dette nette 2021 3 765 Mrd 3,34 Mrd 2,84 Mrd PER 2021 12,0x Rendement 2021 0,65% Capitalisation 27 085 Mrd 23 998 M 20 422 M VE / CA 2021 0,45x VE / CA 2022 0,40x Nbr Employés 85 905 Flottant 69,0% Graphique LG ELECTRONICS INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LG ELECTRONICS INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 31 Objectif de cours Moyen 187 580,65 KRW Dernier Cours de Cloture 158 500,00 KRW Ecart / Objectif Haut 45,1% Ecart / Objectif Moyen 18,3% Ecart / Objectif Bas -38,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Brian Kwon Chief Executive Officer Il-Pyung Park Chief Technology Officer Jong-Sang Lee Vice President, Head-Legal & Compliance Support Joon-Geun Choi Independent Director Dae-Hyung Kim Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LG ELECTRONICS INC. 17.41% 23 998 SONY CORPORATION 18.62% 136 505 PANASONIC CORPORATION 20.58% 30 261 TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION 39.27% 20 340 SHARP CORPORATION 23.34% 10 646 CASIO COMPUTER CO.,LTD. 10.55% 4 570