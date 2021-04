LG Electronics va se retirer du marché des smartphones

par Joyce Lee et Heekyong Yang

SEOUL, 5 avril (Reuters) - LG Electronics a annoncé lundi qu'il allait mettre fin à sa division téléphonie mobile, lourdement déficitaire ces derniers années, une décision qui va faire du groupe sud-coréen le premier fabricant mondial majeur de smartphones à se retirer entièrement du marché.

Cette décision de LG Electronics va laisser ses rivaux Apple et Samsung Electronics se battre pour récupérer ses 10% de parts de marché en Amérique du Nord, où LG est le troisième plus important vendeur de smartphones.

Dans un communiqué, la firme sud-coréenne a souligné que sa division téléphonie mobile avait enregistré près de six années de pertes, pour un total de quelque 4,5 milliards de dollars, et que se retirer de ce marché ultra concurrentiel lui permettrait de se concentrer sur des domaines de croissance - composants de véhicules électriques et appareils connectés notamment.

A une époque plus prospère, LG fut l'un des pionniers de la téléphonie mobile, grâce à des innovations comme les appareils photo grand angle, et s'était établi en 2013 comme le troisième plus important fabricant de smartphones au monde derrière Samsung et Apple.

Mais par la suite, les modèles phare du groupe ont connu des ratés, à la fois au niveau informatique et matériel, qui ont provoqué un déclin de leur popularité. Aux yeux d'analystes, LG a aussi manqué d'expertise marketing face à ses rivaux chinois.

Selon les données de Counterpoint, LG Electronics représente à l'heure actuelle seulement 2% environ du marché mondial de la téléphonie, avec 23 millions de téléphones livrés l'an dernier - contre 256 millions pour Samsung, à titre de comparaison.

La division smartphones de LG Electronics est la plus petite des cinq divisions du groupe, représentant environ 7% de ses revenus. Elle devrait cesser ses activités d'ici le 31 juillet prochain.

Les salariés sud-coréens de cette division seront transférés vers d'autres activités de LG, a indiqué le groupe, tandis que les décisions sur les emplois hors de Corée du Sud seront prises au niveau local. (version française Jean Terzian)