Le groupe indien JSW, spécialisé dans la transformation de l'acier en énergie, a entamé des discussions avec le coréen LG Energy Solution (LGES) en vue de fabriquer conjointement des batteries en Inde, ont déclaré deux sources à Reuters, alors qu'il poursuit ses projets de construction de véhicules électriques au niveau local.

JSW s'est entretenu avec des cadres supérieurs de LGES en Corée au début du mois, proposant un partenariat pour fabriquer des cellules de batteries en Inde pour les véhicules électriques et le stockage de l'énergie, a déclaré l'une des personnes ayant une connaissance directe des discussions.

LGES et JSW ont toutes deux refusé de commenter les discussions.

L'entreprise indienne discute également avec d'autres acteurs du secteur des batteries, dont le chinois CATL et les japonais Panasonic et Toshiba, afin de mettre en place une chaîne d'approvisionnement locale pour les véhicules électriques, a déclaré la deuxième personne, qui connaît bien les projets de JSW en matière de véhicules électriques.

"Dans le cadre de la diligence raisonnable, JSW discute avec de nombreuses personnes parce qu'elle a besoin d'un écosystème pour les VE. Elle s'intéresse au stockage, aux moteurs, à la gestion des batteries", a ajouté cette personne.

LGES, qui fournit des cellules de batterie aux principaux constructeurs automobiles, dont Tesla et General Motors, a demandé à JSW de partager les détails de ses besoins en matière de VE et de stockage de l'énergie, a déclaré la première source.

Une troisième source informée des projets de JSW en matière de VE a déclaré que l'entreprise souhaitait mettre en place une usine pour produire 20 gigawattheures (Gwh) de capacité de batterie en plusieurs phases d'ici la fin de la décennie, en commençant par 8 Gwh lors de la première phase.

Le président milliardaire de JSW, Sajjan Jindal, a publiquement fait part de son désir de construire des VE et de ses discussions en vue d'acquérir une participation dans la société chinoise MG Motor.

Les discussions avec MG Motor sont désormais reléguées au second plan et JSW est en pourparlers avec le constructeur automobile chinois Leapmotor en vue d'obtenir une licence de technologie pour construire des VE en Inde sous sa propre marque, ont déclaré des sources à Reuters le mois dernier.

Panasonic s'est refusé à tout commentaire. Toshiba a déclaré qu'il n'était pas en mesure de confirmer "à ce stade" s'il était en pourparlers avec JSW en vue d'un partenariat pour la fabrication de cellules de batteries. CATL n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les trois sources ont refusé d'être identifiées car les négociations sont toujours en cours et la décision finale n'a pas encore été prise.

INCITATIONS POUR LES BATTERIES

Le marché indien des véhicules électriques est petit mais en pleine croissance, avec Tata Motors qui domine les ventes. Les modèles électriques représentaient moins de 2 % de l'ensemble des voitures vendues l'année dernière et le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi souhaite porter ce chiffre à 30 % d'ici à 2030.

Il offre aux entreprises des milliards de dollars d'incitations pour produire localement des batteries et d'autres composants de véhicules électriques, et travaille sur une nouvelle politique pour les véhicules électriques qui prévoit une réduction des taxes à l'importation en échange d'investissements dans la fabrication locale.

Tesla s'intéresse également à l'Inde et est en pourparlers avec le gouvernement pour y construire des VE et des batteries.

Les discussions de JSW avec LGES interviennent alors que l'entreprise coréenne cherche à renforcer sa présence sur le troisième marché automobile mondial, où elle a ouvert un bureau dans la capitale indienne New Delhi au début de l'année pour développer ses activités dans les domaines de l'automobile, de la mobilité et du stockage de l'énergie, comme l'a montré un document gouvernemental.

LGES, qui fournit déjà des cellules de batterie importées aux deux premiers constructeurs indiens de scooters électriques, Ola Electric, soutenu par le groupe SoftBank, et TVS Motor, son rival local, est en pourparlers avec d'autres entreprises, a ajouté l'une des sources. (Reportage d'Aditi Shah et Neha Arora à New Delhi, compléments d'information de Heekyong Yang à Séoul, Daniel Leussink et Miho Uranaka à Tokyo et Zhang Yan à Shanghai ; rédaction d'Alexander Smith)