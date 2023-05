L'UAW ne soutient pas encore Joe Biden pour un second mandat en raison des politiques relatives aux véhicules électriques

Shawn Fain était à Washington la semaine dernière et a rencontré le chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, ainsi que de nombreux parlementaires. Dans une lettre adressée à ses membres et dont Reuters a eu connaissance mercredi, M. Fain note que plusieurs syndicats nationaux ont rapidement soutenu M. Biden, mais que l'UAW ne l'a pas encore fait. "Le gouvernement fédéral injecte des milliards dans la transition vers les véhicules électriques, sans aucune condition et sans aucun engagement envers les travailleurs. La transition vers les véhicules électriques risque fort de devenir une course vers le bas. Nous voulons que les dirigeants nationaux nous soutiennent dans ce domaine avant de prendre des engagements", a déclaré M. Fain.