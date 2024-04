LG Energy Solution Ltd est une entreprise coréenne principalement engagée dans le développement de matériaux de batteries lithium-ion et de batteries de nouvelle génération. La société s'engage également dans les industries des batteries pour véhicules électriques (EV) et des systèmes de stockage d'énergie (ESS) par le biais de son segment Energy Solution. Les principaux produits de la société comprennent des batteries pour VE, des batteries pour ESS et des batteries pour petites applications.

Secteur Equipements et composants électriques