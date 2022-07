Le bénéfice de LG Energy Solution au deuxième trimestre chute de 73 % et ne correspond pas aux estimations.

La société sud-coréenne LGES, qui vend également des batteries pour véhicules électriques (VE) à des constructeurs automobiles, dont General Motors Co, Ford Motor Co et Volkswagen AG, a déclaré que son bénéfice d'exploitation avait baissé à 196 milliards de wons (149,48 millions de dollars) pour la période avril-juin, contre 724 milliards de wons un an plus tôt.

Le chiffre de l'année précédente comprenait un important gain ponctuel.

Ce résultat est légèrement inférieur aux prévisions des analystes de Refinitiv SmartEstimate, qui tablaient sur 199 milliards de wons.

(1 $ = 1 311,2200 wons)