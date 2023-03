Le candidat à la présidence de l'UAW prend l'avantage alors que sa campagne rivale dépose une protestation

Au début du mois, un contrôleur nommé par le tribunal a déclaré que M. Fain avait obtenu 69 118 voix et M. Curry 68 473 voix, soit une différence de 645 voix, mais qu'il restait 1 608 bulletins contestés non résolus. Le contrôleur judiciaire a supervisé le dépouillement jeudi, mais n'a pas publié les résultats.

Un groupe soutenant M. Fain a déclaré vendredi qu'il avait une avance de 505 voix et qu'il restait 600 bulletins contestés à dépouiller, "ce qui rend la victoire de M. Fain pratiquement assurée". Le moniteur n'a pas fait de commentaire vendredi.

La protestation déposée par la campagne de M. Curry soulève de nombreuses questions, notamment le fait que des dizaines de milliers de bulletins de vote ont été retournés comme étant non distribuables, et demande instamment au contrôleur de "retarder immédiatement l'annonce du résultat final et d'enquêter immédiatement sur ces questions dans le cadre d'une procédure transparente".

L'élection intervient à un temps utile pour le syndicat.

Les contrats de travail avec les trois grands constructeurs automobiles de Détroit expirent en septembre. L'UAW s'efforce d'organiser de nouvelles usines de batteries et ses membres craignent que le passage aux véhicules électriques n'entraîne des pertes d'emplois.

M. Curry est président de l'UAW depuis juin 2021 et membre de l'UAW depuis 1992. M. Fain est membre de l'UAW depuis plus de vingt ans, en tant que responsable d'une section locale de l'Indiana représentant les travailleurs d'une usine de moulage Stellantis NV.

L'UAW a remporté une victoire en décembre, lorsque les travailleurs d'une usine de cellules de batteries General Motors-LG Energy de l'Ohio ont voté en faveur de l'adhésion au syndicat.

Les dirigeants de l'UAW étaient auparavant élus par le biais d'un système de délégués. Les membres ont approuvé les élections directes lors d'un référendum en 2021, requis dans le cadre d'un règlement du ministère de la Justice en 2020 pour résoudre une enquête de corruption qui a entraîné l'incarcération de deux anciens présidents de l'UAW.

L'UAW compte environ 375 000 membres aux États-Unis, contre 1,5 million en 1979.