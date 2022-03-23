Stellantis et LG Energy Solution vont investir dans une coentreprise de production de batteries lithium-ion au Canada

23 mars (Reuters) - Stellantis NV:
* STELLANTIS ET LG ENERGY SOLUTION VONT INVESTIR PLUS DE 5
MILLIARDS DE DOLLARS CANADIENS DANS UNE COENTREPRISE POUR
CONSTRUIRE LA PREMIÈRE USINE DE PRODUCTION DE BATTERIES
LITHIUM-ION À GRANDE ÉCHELLE AU CANADA
* LUSINE AFFICHERA UNE CAPACITÉ ANNUELLE DE PRODUCTION
SUPÉRIEURE
À 45 GIGAWATT-HEURE
* LE SITE DE PRODUCTION DEVRAIT ÊTRE OPÉRATIONNEL EN 2024 ET
PERMETTRA DE CRÉER ENVIRON 2 500 NOUVEAUX EMPLOIS
* LA COENTREPRISE PRODUIRA DES CELLULES ET DES MODULES DE
BATTERIES LITHIUM-ION DE POINTE AFIN DE RÉPONDRE EN GRANDE
PARTIE AUX EXIGENCES DE PRODUCTION DES VÉHICULES STELLANTIS EN
AMÉRIQUE DU NORD
* LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DEVRAIENT DÉBUTER CETTE ANNÉE
POUR
UN LANCEMENT DE PRODUCTION PRÉVU AU PREMIER TRIMESTRE 2024
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)