Connexion
Connexion
E-mail
Mot de passe

Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. Corée , République de
  4. Korea Stock Exchange
  5. LG Energy Solution, Ltd.
  6. Actualités
  7. Synthèse
    A373220   KR7373220003

LG ENERGY SOLUTION, LTD.

(A373220)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

Stellantis et LG Energy Solution vont investir dans une coentreprise de production de batteries lithium-ion au Canada

23/03/2022 | 16:17
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

23 mars (Reuters) - Stellantis NV:

* STELLANTIS ET LG ENERGY SOLUTION VONT INVESTIR PLUS DE 5 MILLIARDS DE DOLLARS CANADIENS DANS UNE COENTREPRISE POUR CONSTRUIRE LA PREMIÈRE USINE DE PRODUCTION DE BATTERIES LITHIUM-ION À GRANDE ÉCHELLE AU CANADA

* LUSINE AFFICHERA UNE CAPACITÉ ANNUELLE DE PRODUCTION SUPÉRIEURE À 45 GIGAWATT-HEURE

* LE SITE DE PRODUCTION DEVRAIT ÊTRE OPÉRATIONNEL EN 2024 ET PERMETTRA DE CRÉER ENVIRON 2 500 NOUVEAUX EMPLOIS

* LA COENTREPRISE PRODUIRA DES CELLULES ET DES MODULES DE BATTERIES LITHIUM-ION DE POINTE AFIN DE RÉPONDRE EN GRANDE PARTIE AUX EXIGENCES DE PRODUCTION DES VÉHICULES STELLANTIS EN AMÉRIQUE DU NORD

* LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DEVRAIENT DÉBUTER CETTE ANNÉE POUR UN LANCEMENT DE PRODUCTION PRÉVU AU PREMIER TRIMESTRE 2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
LG ENERGY SOLUTION, LTD. 2.98%397500 Cours en clôture.0.00%
STELLANTIS N.V. -1.88%14.56 Cours en différé.-11.17%
STELLANTIS N.V. -1.63%14.58 Cours en temps réel.-11.13%
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur LG ENERGY SOLUTION, LTD.
16:17Stellantis et LG Energy Solution vont investir dans une coentreprise de production de b..
RE
16:10Stellantis, LG Energy Solution s'associent pour la production de batteries au lithium-i..
RE
16:10Stellantis et lg energy solution vont investir plus de 5 milliar…
RE
18/03Stellantis va construire une nouvelle usine de batteries avec LG en Ontario, Canada
MT
11/03Le Kospi de la Corée du Sud chute en raison de l'inflation américaine qui atteint son p..
MT
07/03LG Energy Solution, Ltd. obtient une licence de CAMX Power
CI
22/02Forsee Power renouvelle son partenariat technologique avec LG Energy Solution pour le l..
CI
21/02LG Energy Solution nomme le Dr Peter Kyungsuk Pyun au poste de directeur du numérique
CI
08/02LG Energy Solution, Ltd. va étendre ses installations de fabrication
CI
08/02LG Energy Solution fournit des prévisions de revenus pour l'année fiscale 2022
CI
Plus d'actualités
Données financières
CA 2022 19 769 Mrd 16,2 Mrd 14,7 Mrd
Résultat net 2022 741 Mrd 0,61 Mrd 0,55 Mrd
Tréso. nette 2022 760 Mrd 0,62 Mrd 0,57 Mrd
PER 2022 130x
Rendement 2022 -
Capitalisation 93 015 Mrd 76 386 M 69 358 M
VE / CA 2022 4,67x
VE / CA 2023 3,49x
Nbr Employés -
Flottant 18,2%
Graphique LG ENERGY SOLUTION, LTD.
Durée : Période :
LG Energy Solution, Ltd. : Graphique analyse technique LG Energy Solution, Ltd. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LG ENERGY SOLUTION, LTD.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 16
Dernier Cours de Clôture 397 500,00 KRW
Objectif de cours Moyen 501 235,29 KRW
Ecart / Objectif Moyen 26,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Young-Soo Kwon Chairman & Chief Executive Officer
Mi-Nam Shin Independent Director
Mi-Suk Yeo Independent Director
Duk-Geun Ahn Independent Director
Soong-Soo Han Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LG ENERGY SOLUTION, LTD.0.00%76 386
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED-12.76%187 827
EVE ENERGY CO., LTD.-29.01%25 024
GOTION HIGH-TECH CO.,LTD.-28.33%9 605
SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD-27.85%8 133
ECOPRO BM. CO., LTD.-27.64%6 797